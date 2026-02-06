Executive日记 - 铺地金砖售近亿元 狂赚逾9倍 澳门英皇酒店「挖金」套现 | Executive日记

讲到「金碧辉煌」，Kelly就谂起澳门英皇娱乐酒店大堂内嘅「黄金大道」，当中据报铺设78块瑞士999.9千足纯金作装饰，总重达78公斤。近日有网友爆料，大堂金砖已不复见！小妹探索一番，原来酒店认为装设已不再与酒店主题相关，把金砖出售，既释放贵金属价值，亦节省保安及保险开支，套现近1亿元，较帐面值赚逾9倍！



「黄金大道」上每一块金砖均印上独立编号，过往分布装饰于地下，铺排整齐，搭配黄色装饰灯，金光璀璨！网友发布嘅图片显示，现时「黄金大道」嘅风景大不同，不见金砖发出的光芒，回归平淡。



该处金砖于去年9月30日按成本入帐，被列为物业、厂房及设备，帐面值约为940万元，即等同该贵金属的原始购入价。英皇娱乐酒店有限公司周三在通告中公布，当日已出售铺设于澳门英皇娱乐酒店大堂地面主要通道区域嘅多块金砖，作价9970万元，预期确认收益约9020万元。小妹屈指一算，即系比帐面值赚逾9倍！适逢近期金价屡创新高，不少网民就赞酒店卖金属明智之举。



公司解释，有关装设过往意在为酒店内嘅赌场营造奢华辉煌嘅氛围，但有关业务已终止营运，鉴于相关区域拟进行翻新及重新布局，该贵金属原作为酒店室内设计及陈设嘅一部分，已不再与酒店未来嘅主题相关。同时，鉴于当前市场状况及金价处于高位，公司认为出售事项是实现和释放该贵金属价值嘅良好机会，同时可节省有关保安及保险费用。



Executive日记



金砖分布于大堂地下，搭配黄色装饰灯更显璀璨。