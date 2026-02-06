智智乐 - 围坊打卡风车阵 | 智智乐GO

2026年「大围生活节」节目多箩箩；打造六大「风车艺赏」主题打卡场景，1月26日至农历年期间，迎来本地至墟冚的打卡点。



沙田土生土长著名建筑师萧国健，匠心打造由特色建筑物料筑成、六米高矫健奔腾造型、非一般的「骏马」，展示于围方商场中庭庆马年。



年初六（2月22日）著名堪舆学家李丞责，亲临围方，跟大众分享流年运程，观众可即场跟李师傅Q&A。



「风车艺赏」巧妙融合车公庙的传统风车文化与现代艺术设计。于「艺术庭园」亲手转动巨型风车，再到「财运」及「桃花运」金光闪闪风车墙前打卡许愿。经由「风车天桥」，到访车公庙。转动风车寓意时来运转；农历新年期间到沙田大围拜访车公，转动风车作为港人贺岁重要活动由来已久，家家户户摆设风车成为过年重要传统，亦为港人生活特色。



围方商场L2园艺花园，设过千七彩缤纷风车，组成「风车光影幻海」；那是笔者至期待参观的一组风车装置。曾经参观过日本新年光影装置，犹如点点星光又似万千萤火虫点燃漆黑户外空间。不少情侣在挖空心形的装置中间，展示心心相印。相对东瀛纯粹吸引游人、并无文化根源的打卡装置，我们大围车公庙的风车更具历史文化传统说服力；是次大围生活节的「风车艺赏」，简直打开继往开来的文化宝库，从此以后每届农历新年，联系本地及海内外艺术及设计工作者，推出各式风车设计，甚至风车Related时装及思维辽阔的装置艺术，若能处以比赛，更可提升影响力，打响国际声誉。



去年年底举行的锦田十年一届「酬恩建醮」盛会，其竹建，高度超过十多层楼供祭祀及神功戏演出硕大无比的竹棚，立即登上健力士记录，成为香港之光。



以大围车公庙之风车传统，打造横空出世、创作无与伦比的风车，实可为成就下一波香港之光。



围方特设街坊带路导览团，细味分享大围历史变迁，与文化故事「围住转大运」，透过MTR Mobile登记，1月20日起加入连串奖赏及打卡挑战；新年行好运，恭祝大家通过挑战，获得大大封利是。



智智乐