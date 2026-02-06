Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智智乐 - 围坊打卡风车阵 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　2026年「大围生活节」节目多箩箩；打造六大「风车艺赏」主题打卡场景，1月26日至农历年期间，迎来本地至墟冚的打卡点。

　　沙田土生土长著名建筑师萧国健，匠心打造由特色建筑物料筑成、六米高矫健奔腾造型、非一般的「骏马」，展示于围方商场中庭庆马年。

　　年初六（2月22日）著名堪舆学家李丞责，亲临围方，跟大众分享流年运程，观众可即场跟李师傅Q&A。

　　「风车艺赏」巧妙融合车公庙的传统风车文化与现代艺术设计。于「艺术庭园」亲手转动巨型风车，再到「财运」及「桃花运」金光闪闪风车墙前打卡许愿。经由「风车天桥」，到访车公庙。转动风车寓意时来运转；农历新年期间到沙田大围拜访车公，转动风车作为港人贺岁重要活动由来已久，家家户户摆设风车成为过年重要传统，亦为港人生活特色。

　　围方商场L2园艺花园，设过千七彩缤纷风车，组成「风车光影幻海」；那是笔者至期待参观的一组风车装置。曾经参观过日本新年光影装置，犹如点点星光又似万千萤火虫点燃漆黑户外空间。不少情侣在挖空心形的装置中间，展示心心相印。相对东瀛纯粹吸引游人、并无文化根源的打卡装置，我们大围车公庙的风车更具历史文化传统说服力；是次大围生活节的「风车艺赏」，简直打开继往开来的文化宝库，从此以后每届农历新年，联系本地及海内外艺术及设计工作者，推出各式风车设计，甚至风车Related时装及思维辽阔的装置艺术，若能处以比赛，更可提升影响力，打响国际声誉。

　　去年年底举行的锦田十年一届「酬恩建醮」盛会，其竹建，高度超过十多层楼供祭祀及神功戏演出硕大无比的竹棚，立即登上健力士记录，成为香港之光。

　　以大围车公庙之风车传统，打造横空出世、创作无与伦比的风车，实可为成就下一波香港之光。

　　围方特设街坊带路导览团，细味分享大围历史变迁，与文化故事「围住转大运」，透过MTR Mobile登记，1月20日起加入连串奖赏及打卡挑战；新年行好运，恭祝大家通过挑战，获得大大封利是。

智智乐

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
15小時前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
7小時前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
13小時前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
21小時前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
13小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物
社会
8小時前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
18小時前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
16小時前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
8小時前
更多文章
邓达智 - 脆弱浮生 | 智智乐GO
　　今日随稿刊登的照片，希望没吓坏读者。 　　在下多年钟情踩跑山单车，后来引致严重膝患。感谢黄淑仪姐姐，带往广州寻获羌族医师治疗成功。朋友得悉，央求偕同求医；在膝部放血过程为他拍下照片；被阻塞流通的血液，缺氧，凝固似猪肝，颜色带黑，甚是惊人！ 　　50多岁，以今时今日标准说来，实属壮年，何以出现如此严重亚健康现象？ 　　20多岁踏出校门进入职场，日以继夜埋头苦干原本值得庆贺，却不
2026-01-30 02:00 HKT
智智乐GO