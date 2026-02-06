Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 卧底广东短线团 | 非诚勿游

项明生
3小時前
专栏
　　每逢周末或香港公众假期，深港各大口岸必定人潮汹涌。但我有次上午9时过关，被罗湖口岸的另一道风景线震惊。一出关口，数十手持旗仔的领队用大声公，互相叫嚣，高频令人驻足。关口聚集了过千名半百以上的香港退休人士，平均年龄60至70岁。拖着行李，人人都在揾几十支不同颜色的旗仔。

　　我孤陋寡闻，甚少听闻过旗仔上的香港旅行社，包括至爱假期、领华旅游、香港星逸、金辉假期、360旅游、如意假期、美食之旅等等。这些口岸集散团都是近年崛起的广东短线团旅行社，知名的还有味力之旅、大航假期、食玩假期、美味假期等，每间社最少有十支八支旗，代表每间一天最少出十个八个团。夸张的大社一日有200支旗，一天出发的都有8000名团友。

　　上年的圣诞节，听闻一天就有过千支旗（过千个旅行团）在口岸出发，人数超过4万人。由于游客出境后自行跟团，并不受香港外游旅行团的旅游业监管局（TIA）监管，TIA公布去年12月香港出发的外游旅行团数量仅为5773个，远低于这些口岸团的数量。

　　没有香港领队、司机车，团友自己搭到口岸过关，接待的都是大陆领队导游以及大陆司机，没有一个服务人员是香港人，所以价钱大众化平过香港一餐饮茶钱，故此退休港人个个月都可以去两三转。

　　圣诞节的家庭日，我扶老携幼，首次参加了口岸出发团，味力之旅的广州从化花都3日团，HK$899绝对不是最便宜，但是就是纯玩团。平团如$99或$199又名「上堂团」，去旅行要上课绝不轻松，每天5、6个购物点，瞬间回到小学时！当然团费可以做到很平，如果有大把时间需要浪费的退休人士，也不妨去补品店、菊花店、乳胶枕头、珠宝店持续进修。没有上堂需要的最好参加纯玩团。

项明生

