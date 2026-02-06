胡慧冲 - 泰国最新情况 | 笔泰冲动

提起泰国最新情况，大家最关心嘅，当然就系关于新发病毒「尼帕病毒」嘅消息，同埋「江湖传闻」而家曼谷机场空无一人，情况令人震惊！仲有街上非常多人戴口罩，恍如新嘅病菌杀到埋身……但实际情况究竟系点呢？



可能是一些网上媒体的误会，又或因为部分内地学生较为节俭，选择坐廉航三更半夜入境泰国，所以落机见到机场好少人，但实际情况是，而家基本上每日都好多游客嚟到机场，有时入境都要排长龙，有人话要等成个钟或以上先可以入到境！真相系点自己谂吧。亦可能因部分内地学生较为清贫，选择住嘅地方远离游客区，所以亦少见到有游客出现，但实际情况游客依然多。



至于讲到多咗好多人戴口罩，其实早阵子系多咗人戴，因为曼谷空气质素差，甚至乎政府都呼吁大家喺屋企工作唔好出街，所以多人戴口罩系真嘅。但这数天空气指数近乎正常，所以戴口罩嘅人亦都少咗。咁系咪多印度人嚟泰国旅行，就代表一定会从当地传入新病毒？其实据知呢只病毒嘅散播，主要系因为蝙蝠嘅粪便跌咗落去生果，假设有人食咗落肚，都要通过密切接触患者分泌物和排泄物先有机会感染病毒，而非从空气中直接传播，所以暂时大家都唔需要太惶恐。起码执笔之时泰国未有任何确诊个案。



至于嚟紧嘅日子怎样？大家都不妨多啲留意新闻报道及衞生署指引，同埋评估当中风险，先决定嚟唔嚟泰国玩。但可以话畀大家听，暂时嚟讲市面一切如常，起码本地人都没有担心过，包括我自己在内。



胡慧冲