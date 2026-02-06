Titus - 兴趣踏脚石 | 表奇立异

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus
3小時前
　　上年10月，我到泰国参加了他们史上第一次举办的Bangkok Watch Week，认识了一班当地的收藏家，而其中三位早几天来了香港，便相约出去饮番杯。

　　其中一位是美国人，在泰国两年多。我们谈到欧美及亚洲收藏家圈子的分别，他说外国一般都比较商业化，就是聚会当中除了讲表，还会很在意你的身份、工作和合作机会，感觉就像一些商人希望用手表作为桥梁，发掘更多的生意机会；而亚洲就比较多只为这份热情而出现在聚会的收藏家，即使身家非凡，在聚会中非常低调。

　　兴趣，从来都不分贵贱，任何人都有喜欢手表的权利，但在现实社会中，身份有时不知不觉地变成了这兴趣的入场券，我自己亲身经历过。当时还未大学毕业的我，都会很期待每次的手表聚会，但当有些人知道我是一个还未踏足社会的「小朋友」，反应立即改变。很快，我便学懂地位在这个圈子的重要性，某程度上，是颇可悲的。很感恩，有些有心的资深收藏家睇好我，愿意和我分享，更引导我踏入这个复杂的社会，造就了今天的我。

　　事实上，不论是单纯的兴趣，或借手表作踏脚石，都没有对错。手表是奢侈品，收藏家一般都是公认的成功人士，所以有人想在这圈子里发掘商业机会，也是难以避免，换过角度来看，可能也是好事。

　　所以，我很鼓励年轻人，即使只是抱着好奇的心，也放胆地踏足这圈子，不要因自己的身份地位而局限了自己的兴趣，手表世界比想像中大，学海无涯，最好的方法便是向有经验的人学习，其实，大部分人都是很善良，乐意分享的！

Titus

Titus - 马到功成 | 表奇立异
　　今天走过中环石板街，被一片红意迎面包围：灯笼高挂、挥春成行，人流在狭窄通道里推移，节奏都像为迎接新调快了一些。眨眼便差不多到农历新年了，香港人都开始准备衣饰，多以红或金作主调，因为是福气的颜色。但如果换作手表，又系一样吗？ 　　手表，在不同情境下有不同意义。它可以是地位的象征，是个性与品味的延伸；而在节日氛围里，它更像是一份「仪式」的寄托；手表戴在手腕，就像替这一年留下了可见可触的印记。
2026-01-30 02:00 HKT
表奇立异