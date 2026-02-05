杨立门 - 花城 | 慢活时代

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨立门
4小時前
　　从报章上见到马鞍山一个休憩处的樱花盛放，香港的樱花花期很短，只怨手头工作放不开，未必能及时进行「花见」。特区政府几年前开始锐意引进各种开花树木在本地种植，成果开始显现，机管局前年在机场附近种了85棵较适合香港气候生长的樱花品种，浓密繁盛度虽不及温带地区如内地和日韩，但去年开始盛放时让香港人也欣赏到樱花花海，已是难能可贵了。我在月初到Go Park玩，一个大惊喜是发现西沙路两旁的紫花风铃木盛放，约有几十棵，姹紫嫣红，美不胜收，甚至可以媲美樱花。

　　继黄花风铃木后，听说政府正在较大规模地种植紫花风铃木，相信是曾向内地取经的成果。经常到深圳的朋友定必察觉到，深圳的绿化工作做得十分出色，种植开花树木的规模和幅度极大。当地的市内公路长且阔，一条沿岸的滨海大道长十几公里，两旁尽是郁郁葱葱的绿树和花树，光看也看得累人，市政府的资源和魄力可想而知。以前多是洋紫荆和簕杜鹃这类常见的品种，但去年开始我已发觉有很多紫花风铃木，和一种看上去像洋紫荆羊蹄甲，但原来是一种叫美人树或异木棉的植物。异木棉的原产地是南美洲，约每年秋冬时节开花，花期长而且十分茂密，可见又是另一种引进种植的成功例子。

　　深圳和我们只是一河之隔，能适应深圳水土气候的花木如异木棉，香港引进必定没问题。希望特区政府要加把劲了。

前资深公务员
现任时事评论员
音乐人
杨立门

