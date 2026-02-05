潘雄威 - 牙刷毛 | 乳齿童时

牙刷毛在刷牙时会直接接触牙齿及牙肉，所以要知道它是甚么东西及如何选择。



在超级市场及药房有林林总总的牙刷；刷头及柄，甚至牙刷毛的方向和分布都不同，但实际进行清洁的始终是牙刷毛。大家要知道，刷牙是清除牙菌膜，不是牙渍及牙石，若牙刷毛摆放的位置正确，牙菌膜是非常容易清除的，不需要大力，也不需要硬毛。



市面上的牙刷毛主要是尼龙（Nylon）及聚酯纤维（Polybutylene Terephthalate，简称PBT）。尼龙发明了近一百年，质地坚固，但吸水后会变软。聚酯纤维是1990年代研发的新产品，质地较柔软，但耐热耐磨、抗化学腐蚀、稳定性高、吸水度低，能抑制细菌生长，在潮湿环境仍保持弹性，软熟耐用，不伤牙肉，已成为牙刷毛的不二之选。



近期牙刷流行幼丝尖头软毛，要做到有这些特征，就要靠高品质回弹力强的物料，即使在深入牙缝及窝沟受压后，也能迅速恢复原状，持续提供稳定的清洁效能。



再者，如果你在显微镜下观察，会发现优劣牙刷毛的分别在于「磨圆率」，廉价的牙刷毛切口不平整甚至带有毛刺，这对娇嫩的牙肉是极大的威胁。优质的牙刷毛经过精密研磨，末端呈现圆润的半球形。这种微米工艺下的磨圆处理是制造高质素牙刷毛必须有的细节，避免牙肉在刷牙时被磨损。



牙刷毛就算如何优质也会有寿命。当发现牙刷毛开始向外「开花」或失去弹性，它的清洁效能已大幅下降，容易埋藏污垢、滋生细菌，所以牙刷一般每三个月就要更换一次。一分钱一分货，拣牙刷不要贪平，当然也不需昂贵，除了有好的刷头和手柄设计，牙刷毛一定要优质，清洁牙齿之余不会伤害牙肉及牙脚！



儿童齿科专科医生

行医兼教学

潘雄威