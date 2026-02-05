李纯恩 - 国民的腰围 | 好好过日子

一个在日本打工的泰国女人在网上说，因为到了日本好吃好住，身体发胖，腰围增大，结果被日本卫生部门盯上，派职员上门劝谕，要她减肥。



日本政府规定在职员工每年要做体检，体检时如果发现体重超标，就会收到政府的「减肥令」，先是寄一些饮食指南和相关的文件到你家，如果收不到回复，卫生部门的职员便会登门拜访，很客气地询问减肥成效，说很多鼓励话，请你努力减肥。日本的打工一族，除了要做好工作之外，还要时刻留意自己的腰围，一点不得懈怠。



之所以会这样，是因为日本政府认为肥胖是许多毛病的源头，国民的体重如果控制不好，健康就会转差，健康出了问题，最后必然会消耗各种社会资源和纳税人的钱。所以从2008年开始就实施了一条叫作《代谢症候群对策法》的法例，规定日本的企业和地方政府每年必须为40岁到74岁的在职员工做体检，体检的其中一个内容就是测量腰围，男性腰围要控制在85公分（约34吋）以下，女性的腰围要控制在90公分（约35吋）以下，因此在日本，这类体检也俗称「腰围量测」。员工体重超标就要督促他们减肥，否则企业就有可能因此而被罚款。刚才说的那个泰国女外劳就是因为腰围粗了，被卫生部职员上门查询，要是屡教不减，她的老板可能会倒楣。



此举既是为了国民健康，也是为了国库着想，如果控制好了，两相得益。但这种一板一眼的事情大概也只会发生在日本，若是换了别的国家，比如美国，就算所有的老板都被罚款罚到破产了，依然满街痴肥的肉山。



李纯恩