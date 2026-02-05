KellyChu - 夜市72摊位 年初二开锣 林村许愿节1：1马模型任「拉头马」打卡 | Executive日记

过年，梗系要许个靓愿啦！今年「香港许愿节2026」由大年初一（2月17日）至正月十五（3月3日），大埔林村许愿广场嘅「许愿夜市」仲由年初二玩到年初六，每日开放至夜晚9点。嚟到林村，必须抛宝牒，祈求心想事成。今次马会借出两只1：1马模型俾大家「拉头马」，Kelly约好朋友去打卡，马年，当然要一马当先！



今年许愿节由朝早9点开到夜晚7点，其中年初二至年初六（2月18日至22日）更延长开放到夜晚9时，畀大家喺夜市玩得尽兴。今年新春市集会好墟冚，有48个干货、16个美食同8个游戏摊位等你消费。而夜间灯光效果精彩，设大型心形装饰、发光许愿树、灯笼阵，最啱夜晚打卡！



踏入马年，「拉头马」最好意头。马会特别借出两只1︰1马匹模型，加埋凯旋门装置，畀大家过足瘾，影相够晒架势！至于世界短途马王「嘉应高升」嘅巨形油画，都会喺大年初一揭幕，而熊猫壁画仲加入榄球、帆船、游泳等运动元素，别具心思！



大会亦仲邀请咗《中年好声音》嘅李金凯、颜志恒同沈宗贤表演助庆，仲会举办「林村好声音」歌唱比赛，冇年龄限制，随时等你大展歌喉赢奖金奖品！



举办「林村好声音」等你展歌喉



林村许愿广场主席郑伦光话，今年宝牒价钱不变，物价都会尽量保持稳定，希望大家开心消费。



KellyChu



世界短途马王「嘉应高升」巨形油画，会在大年初一揭幕。