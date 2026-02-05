Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 夜市72摊位 年初二开锣 林村许愿节1：1马模型任「拉头马」打卡 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

过年，梗系要许个靓愿啦！今年「香港许愿节2026」由大年初一（2月17日）至正月十五（3月3日），大埔林村许愿广场嘅「许愿夜市」仲由年初二玩到年初六，每日开放至夜晚9点。嚟到林村，必须抛宝牒，祈求心想事成。今次马会借出两只1：1马模型俾大家「拉头马」，Kelly约好朋友去打卡，马年，当然要一马当先！

　　今年许愿节由朝早9点开到夜晚7点，其中年初二至年初六（2月18日至22日）更延长开放到夜晚9时，畀大家喺夜市玩得尽兴。今年新春市集会好墟冚，有48个干货、16个美食同8个游戏摊位等你消费。而夜间灯光效果精彩，设大型心形装饰、发光许愿树、灯笼阵，最啱夜晚打卡！

　　踏入马年，「拉头马」最好意头。马会特别借出两只1︰1马匹模型，加埋凯旋门装置，畀大家过足瘾，影相够晒架势！至于世界短途马王「嘉应高升」嘅巨形油画，都会喺大年初一揭幕，而熊猫壁画仲加入榄球、帆船、游泳等运动元素，别具心思！

　　大会亦仲邀请咗《中年好声音》嘅李金凯、颜志恒同沈宗贤表演助庆，仲会举办「林村好声音」歌唱比赛，冇年龄限制，随时等你大展歌喉赢奖金奖品！

举办「林村好声音」等你展歌喉

　　林村许愿广场主席郑伦光话，今年宝牒价钱不变，物价都会尽量保持稳定，希望大家开心消费。

KellyChu
 

世界短途马王「嘉应高升」巨形油画，会在大年初一揭幕。
世界短途马王「嘉应高升」巨形油画，会在大年初一揭幕。
最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小時前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小時前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小時前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
7小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小時前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小時前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小時前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小時前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小時前
更多文章
KellyChu - 解构剧场创作 举办系列讲座及工作坊 | Executive日记
　　一个剧场作品如何从概念走到舞台？今年2至3月，「解构剧场．跨界视野—戏剧专题讲座及工作坊系列」将引领大家从故事嘅出生、结构思维嘅建立，到舞台空间与视觉嘅想像认识剧场创作的过程，一同探索剧场创作更多可能。 　　此系列由专业剧场创作者讲解和分享，包括编剧郭永康、导演卢宜敬、跨领域艺术创作人冯程程、舞台及服装设计师何珮姗、空间设计师王健伟。工作坊亦设有实践环节，对剧场创作有兴趣嘅你，千祈唔好错
4小時前
Executive日记