邱晴 - 抗氧化物 是守护健康关键 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
邱晴
14分鐘前
生活 专栏
　　你可能常常听到「抗氧化物」这个词，但它到底有甚么作用？是否对维持身体健康极为重要？

　　人体日常代谢中，会产生名为自由基的高度活跃分子，饮食不均衡、紫外线、二手烟等环境因素也会加速其形成，增加体内的氧化压力。当自由基累积过多时，就会对细胞造成伤害，进而增加罹患心血管疾病、癌症，以及认知退化等慢性疾病的风险。而抗氧化物顾名思义可对抗氧化压力，保护细胞健康。

　　人体本身具备抗氧化系统，但仍需要从饮食中获得额外支援。研究显示，富含抗氧化物的饮食能降低多种慢性疾病风险，但抗氧化补充剂的效果并不一致。原因之一，是天然抗氧化物属于食物中的营养素组合，可带来协同作用，是单一补充剂无法完全复制的。

　　以下是一些具抗氧化功效的营养素与其食物来源，我们可多食用并专注于建立多样化、富含植物性食物的饮食习惯，好好利用来自大自然的抗氧化防护力。

具抗氧化功效的营养素：

‧类胡萝卜素（如β-胡萝卜素、茄红素）：红萝卜、番茄、深绿蔬菜

‧维他命C：柑橘类、奇异果、草莓

‧维他命E：坚果、菠菜、牛油果

‧锌：牛肉、豆类

‧硒：巴西坚果、海鲜、肉类

‧多酚类：茶、可可、葡萄澳洲注册营养师

香港营养师协会正式会员
邱晴

