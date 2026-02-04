李居明 - 谁是马年大赢家？ 两大高危出生年份 | 李居明大师会客室

谁可以在2026年成为大赢家呢？



特朗普会不会是大赢家？「侵侵」侵完一个地方又侵另一个地方，所以，《粤剧特朗普》马杜罗一出场，就说「特朗普」是「特别狼胎又离晒大谱」，而「马杜罗」就是「马年倒泻箩蟹」！从飞星上看，去年美国食到九紫成霸主，而今年东方退运到八白，所以，美国的确在今年2月4日之后就不是霸主。这是从玄学角度看到的契机。



谁是2026年大赢家？1991「辛未」年出世是大赢家，今年25岁。「丙午」和「辛未」上下皆合局，如生于「亥子丑」月的人大科发。丙午年有很多己土，己土代表胃和饮食。我相信2026年都会兴起全球性的饮食文化热潮。如果你是从事饮食业，今年会是大赢家！



在2026年，能「平安渡过」的人就是赢家。有两个年份出生的人需格外小心。有读者问他是1966丙午年出生，今年是六十甲子犯伏吟，因为马杜罗亦是1966年，会不会「马杜罗效应」影响着他也会有灾难呢？相学上60岁行嘴巴运，首先忌「腾蛇入口」，即「马杜罗式」的胡须插入嘴巴。第二是忌「法令入口」，留意法令纹是否冲入嘴角。第三，千万不可有破锣之声。第四，如有耳珠，相学叫做「双珠朝海口」可补嘴巴运，六十岁可逢凶化吉，若是鸡嘴耳，运势则较差。



此外，家中有6岁小朋友的家长要注意了。2020庚子年出世，天干丙冲金为七煞，地支「子午相冲」，不仅代表家中的长辈容易出事，小孩本人也容易跌倒受伤。家长应避免让孩子攀爬高处，玩滑板等运动时需倍加小心。



今天是立春，代表正式进入丙午年，你家中布好化煞催财阵了吗？正南五黄煞和西北二黑病符首要化泄！再在东南方放好有「暗格」的大财箱接当令财！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明