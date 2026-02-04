KellyChu - 国金轩4款珍艺年糕贺新春 唐述呈献「鲍鱼虾籽面礼盒」 | Executive日记

新春佳节将至，小妹正准备入手贺年食品与亲友相聚共享，今年米芝莲推介中菜食府国金轩，继续有深受食客欢迎嘅珍艺年糕，4款矜贵口味传递满满新春祝福。而荣获黑珍珠一钻嘅唐述更诚意献上尊贵贺年臻品——「溏心鲍鱼虾籽面礼盒」，内附南非极品溏心干鲍鱼、本地手工虾籽面和特级虾籽，完美承传经典滋味。无论馈赠亲友或自己享用，皆尽显雅致格调与吉庆气韵，成就贺岁送礼嘅尊尚之选。



国金轩珍艺年糕4款口味包括：金箔燕窝花香椰汁冻糕、巴马金腿萝卜糕、枣皇姜汁南枣糕及黑糖椰汁年糕，高贵礼盒分别以「年年有余」、「麒麟贺岁」、「凤鸣朝阳」及「喜上眉梢」为主题（见图），各蕴吉祥寓意。现凡于美丽华集团网上商店Mira eShop 购买国金轩年糕套装，即可享限时快闪$1加购国金轩黑糖椰汁年糕 （原价$398）。



唐述「溏心鲍鱼虾籽面礼盒」由入行近30年嘅行政总厨周世韬师傅主理，严选上乘食材，结合细腻手艺悉心制作，每一份皆凝聚矜贵心意与节庆祝福。现在透过Mira eShop预购可尊享独家优惠每盒$628，礼盒数量有限，售完即止。



KellyChu