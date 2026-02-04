Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 浪琴香港国际马术盛典圆满落幕 亚博馆完美演绎盛事 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
14分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　「浪琴香港国际马术盛典2026」本周一（2日）喺亚洲国际博览馆圆满落幕，好多观众都大赞精彩。「亚洲国际博览馆速度赛」见到人马合一嘅完美配合，骑手要喺极短时间内跨过1.5米高嘅障碍，少啲默契同技术都唔得，赛事最终由德国骑手Richard Vogel以45秒82嘅佳绩夺冠，好多人都为佢同爱驹拍掌欢呼。

　　活动仲有受欢迎嘅雪特兰小马大赛，更首次引入狗狗障碍挑战赛同狗狗时装骚，见到啲狗狗咁活泼精灵，可爱指数爆表！至于占地逾18万呎嘅购物生活村，有超过50个品牌任你行，亚博馆悉心设置咗新春主题互动区，包括结合马术元素嘅贺年打卡位、寓意花开富贵嘅花海艺术装置，访客亦可以求签、写挥春，适合一家大细一齐过个好年。

　　Kelly入村，一边叹美食，一边听DJ表演，压轴日开心接彩蛋，就系人气歌手Ian陈卓贤都嚟压轴献唱，小妹由朝玩到晚，开心到呢！原来体育盛事都可以咁有创意，真系令Kelly感受到香港作为盛事之都嘅魅力！

KellyChu

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
12小時前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
8小時前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
8小時前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
7小時前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
即时国际
4小時前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
台南街头发生疑似无差别斩人事件。中时新闻网
00:59
台南狂徒无差别街头斩伤3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
两岸热话
3小時前
更多文章
郑志刚晤摩纳哥阿尔贝二世亲王。
KellyChu - 突破表象 跨越欧亚文化 郑志刚晤摩纳哥亲王 共建艺术桥梁 | Executive日记
上合发展控股创办人郑志刚（Adrian）昨日喺社交平台透露，同摩纳哥亲王阿尔贝二世见面，就领导力、文化同长期伙伴关系进行卓有成效嘅交流，真系令人期待佢哋会擦出咩火花！ 　　Adrian话，佢哋喺今次会面当中，深入探讨咗点样喺艺术同永续发展方面，真正发挥基础设施嘅作用；以及如何突破表象，透过机构交流，喺亚洲同摩纳哥之间搭建实质性嘅文化桥梁。Adrian表示，只有当可持续发展、文化同合作都系旨在
14分鐘前
Executive日记
KellyChu - 国金轩4款珍艺年糕贺新春 唐述呈献「鲍鱼虾籽面礼盒」 | Executive日记
　　新春佳节将至，小妹正准备入手贺年食品与亲友相聚共享，今年米芝莲推介中菜食府国金轩，继续有深受食客欢迎嘅珍艺年糕，4款矜贵口味传递满满新春祝福。而荣获黑珍珠一钻嘅唐述更诚意献上尊贵贺年臻品——「溏心鲍鱼虾籽面礼盒」，内附南非极品溏心干鲍鱼、本地手工虾籽面和特级虾籽，完美承传经典滋味。无论馈赠亲友或自己享用，皆尽显雅致格调与吉庆气韵，成就贺岁送礼嘅尊尚之选。 　　国金轩珍艺年糕4款口味包括：
14分鐘前
Executive日记