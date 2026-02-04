KellyChu - 浪琴香港国际马术盛典圆满落幕 亚博馆完美演绎盛事 | Executive日记

「浪琴香港国际马术盛典2026」本周一（2日）喺亚洲国际博览馆圆满落幕，好多观众都大赞精彩。「亚洲国际博览馆速度赛」见到人马合一嘅完美配合，骑手要喺极短时间内跨过1.5米高嘅障碍，少啲默契同技术都唔得，赛事最终由德国骑手Richard Vogel以45秒82嘅佳绩夺冠，好多人都为佢同爱驹拍掌欢呼。



活动仲有受欢迎嘅雪特兰小马大赛，更首次引入狗狗障碍挑战赛同狗狗时装骚，见到啲狗狗咁活泼精灵，可爱指数爆表！至于占地逾18万呎嘅购物生活村，有超过50个品牌任你行，亚博馆悉心设置咗新春主题互动区，包括结合马术元素嘅贺年打卡位、寓意花开富贵嘅花海艺术装置，访客亦可以求签、写挥春，适合一家大细一齐过个好年。



Kelly入村，一边叹美食，一边听DJ表演，压轴日开心接彩蛋，就系人气歌手Ian陈卓贤都嚟压轴献唱，小妹由朝玩到晚，开心到呢！原来体育盛事都可以咁有创意，真系令Kelly感受到香港作为盛事之都嘅魅力！



KellyChu