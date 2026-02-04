KellyChu - 突破表象 跨越欧亚文化 郑志刚晤摩纳哥亲王 共建艺术桥梁 | Executive日记

上合发展控股创办人郑志刚（Adrian）昨日喺社交平台透露，同摩纳哥亲王阿尔贝二世见面，就领导力、文化同长期伙伴关系进行卓有成效嘅交流，真系令人期待佢哋会擦出咩火花！



Adrian话，佢哋喺今次会面当中，深入探讨咗点样喺艺术同永续发展方面，真正发挥基础设施嘅作用；以及如何突破表象，透过机构交流，喺亚洲同摩纳哥之间搭建实质性嘅文化桥梁。Adrian表示，只有当可持续发展、文化同合作都系旨在长久维系嘅时候，先至真正有意义。今次两人会面，Kelly对佢哋日后合作方案拭目以待，唔知摩纳哥同亚洲又会产生点样嘅文化对话呢？



讲开摩纳哥亲王阿尔贝二世，佢唔单止身家丰厚，背景仲大有来头！佢妈妈就系大名鼎鼎嘅奥斯卡影后Grace Kelly！Grace Kelly当年有几红？爱马仕个经典Kelly Bag就系以佢命名，当年佢用手袋遮孕肚张相红遍全球，个袋因此声名大噪，事后爱马仕就将呢款经典手袋改名为Kelly，成为一代女神嘅传奇历史！Grace Kelly喺25岁时就凭《乡下姑娘》夺得奥斯卡影后，后来佢喺康城影展邂逅兰尼埃亲王，嫁入摩纳哥皇室。



