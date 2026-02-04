李纯恩 - 上海的蝴蝶酥 | 好好过日子

英国首相施纪贤访华到了上海，游览老城隍庙，在九曲桥边的「绿波廊」吃蝴蝶酥。这款蝴蝶酥便出了名，许多人都在打听，网上也有推销。



「绿波廊」是上海著名食店，他们以各式小巧点心出名。当年英女皇访问上海，行程中有一项是到「绿波廊」品茶吃点心。据说当时上海市政府给餐厅布置任务，要他们做五十样点心给英女皇品尝，但不能让她吃饱。这当然只是传说，想告诉人们这家餐厅的点心有多精巧。2001年我第一次搞美食团去上海，便专门安排了一顿午饭在「绿波廊」吃他们的点心，吃了十几二十道，饱得七十个团友扶墙而走。



以前许多外国元首到上海都会被安排在「绿波廊」吃一顿饭，餐厅有一间包房叫「廊亦舫」，就是专门用来招呼重要人物的贵宾房，尼克逊、英女皇都在房里用过餐。后来「绿波廊」又在外面开了一家餐厅，名字就叫「廊亦舫」，专做上海本帮菜，一道红烧河鳗令人吃过之后念念不忘。可惜开了二十多年，竟然结业了。



「绿波廊」卖的都是江南点心，我只记得三丝眉毛酥、凤尾烧卖、鸽蛋圆子、椒盐酥等等，从未听说他们也做西式蝴蝶酥，或许是后来的新产品。上海最出名的蝴蝶酥，是南京路上「国际饭店」的出品，那蝴蝶酥有巴掌般大，酥香甜美，非常好吃。「国际饭店」的饼店外天天都有一条望不到头的「蝴蝶酥人龙」，买包蝴蝶酥要排一、两个小时队。请英国首相吃眉毛酥，可以去「绿波廊」，但吃蝴蝶酥，还应该带他去「国际饭店」，再来一杯伯爵茶，这才匹配。



李纯恩