小董 - 头发也要密室逃脱 | 轻松养生

头发也要密室逃脱 | 轻松养生

小董
14分鐘前
生活 专栏
　　最近天气有点似外国，一天如四季，温差之大，稍一疏忽，就会冻亲！

　　50多岁女旧病人到诊，戴上冷帽，身穿短发上衣，没外套，那一刻诊所内温度约22度，户外18度，她说了一句:「好久不见」就脱帽，小董被眼前情景吓了一跳。以前，她有一把长长乌黑柔润秀发，到底经歴什么巨变，变成干枯「铁线」，像桃花支节般四方八面飘着，还参着不少白发、灰发，头顶脱发后呈现光光小洞、大洞。总之，一头病入膏肓模样！

　　她苦笑说：「吓人吧？！五年前移居靠近沙漠的拉斯维加斯，从那时起，食物不同、水质软硬度未能习惯、气候干燥得把眼耳口鼻摧毁致龟裂，皮肤炸开了。为了保护最后的一把长发，我每天把它扎起来，先套上浴帽，再来顶著大帽子才去上班，可惜还是敌不过，渐渐发现它不断脱落、干枯、变灰、现白，把市面上可以作护发的产品都用尽了，却掉得更凶，无计可施之下，便回来找你⋯⋯。」

　　发质改变内外因素皆有。以这位旧病人举例，改变生活环境使情绪波动，内动肝气；气候变异使身体不适，未必短时间可调节，故出现反应，便有干眼、咽干、口干欲饮情况；皮肤黏膜被干燥熏坏了，不论是身体还是头皮，出现毛囊发炎、皮肤干燥症开始，痕痒、疼痛发作，抓破血流落得更伤皮层的下场。头发变成「铁线」般粗糙，未长出来被头皮炎症制止了，久了，会一块一块地稀少又或秃掉！头发整天被埋在黑暗无光、局促无氧的小空间就可以用「暗室禁锢」来想像！想像力丰富一点：「头发自觉不见天日、生存无趣便干脆自我了断罢了！」

　　香港气候也变了，社会问题令人心烦气躁！发丝或悄悄离你而去，假如你长时间紥头发、戴帽，也许情况更坏！小董给大家一个头发养生外用方，如敷面膜一样，洗头后外敷：旱莲草、何首乌、当归、杏仁、川芎、黑芝麻、熟地、黄精各20克，水盖过药面高一寸煲40分钟，隔渣取液搽到头发上及按摩头皮，留45分钟后用清水洗掉，比「焗油」更有效，如加入5克红参片更能使白发变黑！一周最少一次。如觉得「水滴滴」不方便，可由注册中医开出的浓缩中药用来打粉，用鸡蛋白和蜂蜜伴成糊状后敷上头发，同样留45分钟后洗去，效果更佳！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

更多文章
小董 - 老鼠偷大米 | 轻松养生
2026-01-28 02:00 HKT
轻松养生