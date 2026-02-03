林国诚 - 风水铁证 | 五里山

很多人都对风水的力量存在性的问题存疑，这个我可以斩钉截铁告诉大家，风水力量是必然存在，而且影响非常大。玄学跟科学最大不同是玄学不会在一件事上，重复测试到。最近看见一个案例很值得和大家分享。从我的经验来看很多人基本对风水一知半解。见得最多的便是只会听啱听的说话，不好听的话便放弃。当然这是人性。包括笔者自己有时候都会懒惰和逃避。



这案例的主家认识了很久，他的单位看了多年十分理解，一直都十分顺利，升迁和置业。唯乙巳年开东北门，门口原局见斗牛煞，亦见有走廊直冲。所以出现了二五交加现象。五黄到门是非常易遇上的问题，累积了多年的经验和特别的传承方法，是可以有效化解，常常做到不留痕迹，即是虽然是五黄门但全年都没有出现因五黄带来的问题，真的会怀疑是否五黄到门。每年年初为这个朋友布局，今年初亦然，有趣的是全年没有出现到流年五黄遇斗牛煞再被走廊直冲的问题，事业顺利，而且再买多一个比现在居住还要大的单位。今年布局的效果大家可以感受到，一直平安无事，直至到2025年的11月，我安排放在大门的风水物品可能比较重或者挂钩不够力导致风水物品掉下来。但事主因全年的顺境就忘记了风水的帮助，没有重新把物品挂回原位。不到一个星期竟然发生了小意外在脚部，而且是十分无厘头的意外，拖了几个星期未能痊愈，需要动一个全身麻醉的手术。同期家人亦伤了腿部。这例子实在是最活生生看见有风水布局和少了风水布局的实证，虽然已在年尾，故事当然还未结。



林国诚