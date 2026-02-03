KellyChu - 港乐「嚟接你」与音乐结缘 巴士接送学生免费赏交响乐 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港乐「嚟接你」与音乐结缘 巴士接送学生免费赏交响乐

KellyChu
1小時前
生活 专栏
　　香港管弦乐团（港乐）最近启动咗一个教育及外展计划，旨在为学童提供接触交响乐嘅机会，计划名为「我哋嚟接你﹗」，够晒简单直接。港乐会为学生提供专属交通服务及免费音乐会门票，让6至12岁嘅学生及其家人乘坐特别设计嘅「我哋嚟接你！」巴士前往香港文化中心，欣赏港乐嘅现场演出，借以带学生们走出课室，探索香港丰富文化内涵。

　　计划于上周六正式展开，超过450位来自大埔浸信会公立学校及荃湾官立小学嘅学生及其家人，乘坐港乐专属巴士往返香港文化中心音乐厅，参与两场太古乐在社区音乐会「光影历险：经典电影配乐的魅力」。 

　　「我哋嚟接你！」巴士将于今年4至5月再次出动，接载学童及其家人往返香港文化中心欣赏港乐音乐会。 

港乐行政总裁：为学生敞开音乐厅大门

　　港乐行政总裁方恩哲话，香港管弦乐团深信音乐拥有改变生命嘅力量，「我哋嚟接你﹗」计划为可能尚未有机会亲身感受交响乐现场演出嘅学生敞开音乐厅大门，希望能成为佢哋与音乐结缘嘅珍贵起点。

