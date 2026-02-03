KellyChu - 麦当劳「Value Monday」限时优惠 青花椒味鸡翼餐39蚊有得叹 | Executive日记

为迎接新春佳节，麦当劳再度推出大受欢迎嘅「Value Monday」优惠活动，嚟到活动第五周，今个星期一至日将送上多项惊喜优惠。其中首推劲减优惠「$39开运青花椒味鸡翼（4件）套餐」及「$39招财牛堡套餐」；同时大人气枫糖班戟烟熏烟肉蛋汉堡及烟肉蛋汉堡亦会加入早餐行列，邀请大家嚟个醒神Good Morning！



作为新春限时美食「招财福堡」系列之一嘅开运青花椒味鸡翼，以川蜀青花椒味秘制腌料炮制，首次推出「$39开运青花椒味鸡翼（4件）套餐」，让大家以至抵价品尝限时椒麻鲜香风味；同时，「$39招财牛堡套餐」继续限时登场，无论到餐厅柜或自助点餐机点餐，以及经麦当劳App购买均能享受以上两个优惠。App用户凡选购任何超值套餐，均可加$10叹开运青花椒味鸡翼2件，包你大饱口福。



