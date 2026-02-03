KellyChu - 恒基兆业赞助「我要赞佢大使」奖学金 学界肯定计划意义 明年续参与 | Executive日记

星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」上周六圆满举办年度旗舰活动－－「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」。当日共有1142人一同挥毫书写「福」字，成功创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录，场面盛大，气氛热烈。这次活动获恒基兆业赞助奖学金，亦获华润、中石化支持，携手向社会发放正能量。



活动当天有近200位校长亲临参与。有校长称赞，计划不仅让获嘉许的学生肯定自我价值，更能在学界积极推动赞美文化，极具意义，故来年将继续参与。



《我要赞佢》计划亦获商界持续响应。恒基兆业地产集团已连续3年赞助。本学年，全港共有300间小学参与，一共选出的600名「我要赞佢大使」，每人颁发由恒基兆业赞助的400元书券及一枚纪念襟章，以资鼓励。



华润、中石化携手支持学生



星岛新闻集团亦与华润集团合作，将活动中学生书写的「福」字制成新春挥春，于农历新年前随部分《头条日报》赠予读者，并派发至300间参与学校及社区，向市民送上祝福。



此外，每位「我要赞佢大使」亦获发中石化赞助的「种子卡」，鼓励他们亲手栽种象征正向能量的太阳花，从中培养环保意识。



活动结束后，多间参与学校已陆续透过社交平台分享学生获奖的喜讯，并鼓励同学持续身体力行，为社会传播更多温暖与正能量。



KellyChu



中石化赞助「种子卡」，鼓励「我要赞佢大使」栽种太阳花。