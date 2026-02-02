KellyChu - 设工作坊及摊位探索逾50行业 「学校起动」计划助5000学生「职」出前路 | Executive日记

对于即将结束高中生涯嘅学生而言，面对升学或就业这个人生关键路口，或需有人指路探索未来。「学校起动」计划近日举办年度大型活动「『职』出前路，我做得到！」生涯规划日，为近5000名来自72间中学嘅高中生提供升学及就业资讯，协助他们探索职业志向、规划未来。



活动于香港专业教育学院（沙田）举行，透过行业体验活动、工作坊及摊位等，让学生一站式了解50多个行业嘅工作、入职条件及前景。大会事先为参与学生完成职业性向测试，帮助他们了解自己嘅职业志向，从而安排参与合适行业体验活动。



主礼嘉宾之一、新城广播有限公司行政总裁马浚伟指，每个人都有独特天赋，关键在于持续学习、自我提升，鼓励同学应尽早发掘热爱，主动探索方向，又勉励勿只看重成绩，更要重视知识积累与应用，「在AI时代，须保持终身学习心态，善用科技而不滥用。AI无法取代人际互动、艺术创作等需要温度与创造力嘅领域。」



马浚伟分享自身经历鼓励同学无惧挫折：「我从小热爱唱歌，入行前曾参加44次比赛，输了43次，直至最后一次才获胜。赢当然开心，但我也不怕输，因为每次失败都是检视自我、调整步伐嘅契机。」他续指，职场趋向多元，年轻人若未找到全职方向，可尝试「斜杠」发展，但须选定专业领域深入钻研，将兴趣转化为稳固职业根基。



「学校起动」计划基金会委员会主席吴天海指，世界高速发展，很多行业和工种正在蜕变，同学需要在一、两年后面对升学或就业抉择，「要减轻规划前路嘅压力，关键在于要把未知变成已知，今次活动正正让同学体验不同嘅工种和了解各行各业实况，只要抱有好奇心及勇气去探索，掌握充足嘅资讯，便能更有信心为自己订立清晰目标。」



KellyChu