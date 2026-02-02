李纯恩 - 南北极 | 好好过日子

朋友茶叙，Fanny说她报了名五月参加旅行团去北极，令我十分羡慕。我在南极拍过企鹅，一直心心念念想去北极拍北极熊。Fanny说她这次是飞到挪威上船，乘船游北极圈，沿途看冰山看北极熊，想必十分精彩。



倪匡兄在他的卫斯理小说中有一段写卫斯理在南极杀死了一只白熊，有读者写信给他说南极只有企鹅，北极才有熊。倪大哥回信－－那时候作者和读者之间沟通全凭书信，诚意十足－－说南极本来有一只白熊，结果给卫斯理杀了，这才绝了熊迹。小说家言本来就是创作故事，强词夺理也创意十足。后来倪匡兄跟我说，那段故事写卫斯理到了南极，冷得要死，所以让他杀了一只白熊，剥下熊皮裹身御寒。「没有这张熊皮，卫斯理早就冻死了，故事怎么还写得下去！」倪匡兄哈哈大笑说。如今回想，那笑声还在耳边。



从前欧洲人去北极探险，如果可以猎到一只北极熊，那一个冬天的口粮就有着落了。退而求其次，猎几只肥大的海豹也可以顶得一阵子。北极狐也是他们的目标，但主要是为了雪白的狐皮，带回欧洲可以卖大价钱。那时候到了极地，最要紧就是熬过严冬，稍有差池，死路一条。



北极圈涵盖甚广，比如挪威、丹麦，还有加拿大和俄罗斯等国家，或全部或局部都在北极圈内，想看极光，或者想碰到北极熊，可选择的地方不少。这倒是比去南极容易得多。大概是这个原因，倪匡兄为显卫斯理的本事，特地安排了他去了难度更大的南极，只是百密一疏，衣服穿得不够。



李纯恩