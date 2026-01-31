冯榕榕（Ruby） - 世界级香港设计 | 榕榕细语

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　上周末，BLACKPINK于香港启德主场馆举行「Deadline World Tour」最终站演唱会，实为乐迷难忘之盛事。除了Rosé以广东话与观众互动，并品尝港式美食增添亲切感外，Lisa更以实际行动展现对本地设计之支持。她于演出中连续穿着两件香港品牌单品，彰显团队诚意，同时亦让本地时装界备受鼓舞。

　　Lisa于现场演出时，穿起了香港品牌IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO的灰色水洗压棉牛仔裤，源自品牌2026春夏系列。此裤以解构剪裁及工业细节为特色，完美配合Lisa舞台上干练而充满动感的形象。品牌擅长运用洗水Denim、多层次拼合及立体轮廓，融合街头机能与未来主义美学，令她在高速舞动中仍显挺拔有力。

　　到Encore阶段，她又换上ROSEMA.ESE的Cotton Tube Bralette Set。此套装以极简线条及贴身剪裁见称，舒适棉质布料凸显其身形曲线，兼具日常实用与舞台锐利感。相较同场Nike客制运动装或过往Louis Vuitton等国际大牌，此两件本地单品毫不逊色，证明香港设计已能胜任国际级表演需求。

　　IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO为近年崛起的香港中性时装品牌，以「城市工业美学」为核心，偏好灰黑军绿等冷调色系，融入多口袋、金属配件及抽绳设计。创办人源自本地纺织背景，强调机能性与耐用，目标客群为追求个性街头风的年轻人。其作品常见于本地时装周，逐渐获得亚洲买手青睐。

　　ROSEMA.ESE则主攻简约女装，创立于疫情后时期，专注贴身针织及内搭单品，以「易配易穿」为理念，布料注重透气舒适，适合香港潮湿气候。品牌曾于PMQ及K11 Musea设快闪店，深受本地名媛及KOL推崇，近年更扩展线上销售，迈向海外市场。

　　BLACKPINK此番选择，体现团队对演出城市的尊重与诚意。韩流巨星亲穿本地设计，不仅提升品牌曝光度，更印证香港时装已摆脱昔日「本土限定」刻板印象。如今透过这些舞台时刻，我们清晰看见其剪裁精准、细节考究已达相当水准，获国际明星青睐。

　　事实上此非个别例子。早前泰国明星Bright穿过香港品牌Karmuel Young的解构西装；CORTIS成员Seong Hyeon在2025年SBS歌谣大典红地毯身穿本地品牌PONDER.ER。这些例子无不彰显香港设计的魅力与创新。身为香港人，我们有幸目睹本地品牌茁壮成长，更应以实际行动支持。无论日常穿搭抑或出席活动，不妨多逛PMQ、D2 Place或K11的设计市集，选购一两件本地品牌牛仔裤或内搭，让衣橱注入城市故事。

