李纯恩 - 岂止儿童 | 好好过日子

法国总统马克龙说正在准备立法禁止15岁以下的孩子上网使用社交平台，他说此举是为了杜绝网上欺凌和保护未成年孩子的头脑不受荼毒。类似的法例，好像澳洲也要执行了。

这么做自然是因为小孩子分辨能力不高，最容易被以假乱真的东西洗脑。其实容易被洗脑的又岂止孩子，大把成年人的脑子一样那么容易被洗。如今那么多假新闻假事件之所以在网上肆无忌惮流传，还不都是成年人的传播功劳？再假再没有逻辑的事情，都会有人信以为真之后努力「分享」，然后又有更多的人信以为真到处流传。



一个人之所以容易被洗脑，先决条件就是他的脑子本来就不灵。大数据的功能就是投你所好，你喜欢看的内容，它就大量投食。比如说给它发现你对某类假新闻总是兴致勃勃，假新闻就会铺天盖地出现在你的手机里，让你天天看，时时看，看得你本来就不灵的脑子彻底坏掉。



这种脑子坏掉的成年人现在是越来越多，他们「求知若渴」，完全丧失分辨真假的能力，不知常识为何物，看到甚么都信以为真，并且马上当真知识传播出去。大陆有句警告语叫作「不信谣不传谣」，但现在许多传谣的人根本不觉得自己信了谣言，他们传谣言的时候总以为在传播真理。你一定发现认识的人里面这种脑子坏掉的家伙越来越多，一些从前还不觉得他如何蠢的人如今蠢得一塌糊涂。



15岁以下的儿童还有国家政府动脑筋保护他们的脑袋不受污染，但脑子不灵的成年人却天天在网上被大数据投喂的「心头好」耍得心潮澎湃。没有人想过营救他们。他们没得救了。



李纯恩