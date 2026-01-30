Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩儿 - 跳出框框 | 侃侃儿谈

王佩儿
1小時前
生活 专栏
內容

　　最近，听同事分享了一个真实的营商案例，细心品味，亦不失为一则励志的好故事：

　　自资开舖经营「两餸饭」的李先生，在短短半年时间，由零开始，已经逆市连开3间分店，其中在位于观塘旧区的店舖，每到黄昏收工时间，更是出现等候买餐的人龙。

　　能在如此「生意难做」、汰弱留强的环境下异军突起，李先生自有一番「求生」之道。他的策略是「双轨并行」－－既做两餸饭，又做港式烧味，「两者互相带动，客人今日食两餸，明天可以食烧味，所以我有信心！」

　　然而，在港人北上消费成风的「寒冬」选择扩张生意版图，李先生坦言其实压力不小：「我们做饮食，起码用『成球嘢』（百万元）装修，做防水、升高地台……」，面对一阔三大，李先生道出了他的经营哲学：「做餐饮业唔系赚番嚟，系悭番嚟。」

　　正当他在计算新店成本时，煤气公司的「尊贵客户」计划为他带来一场「及时雨」－－尤其针对中小型餐饮企业，为合资格经营者提供燃气炉具优惠及安装津贴。有了煤气公司的支援，直接减轻了新店开张的现金流压力，让李先生能将宝贵的资金用在食材采购和人手招聘上，令扩张计划得以顺利推进……

　　「灵活变阵+适切支援」，两种「跳出框框」的营商模式一齐「拍住上」，成就了重重挑战中未完待续的双赢故事，亦令我联想到，类似的案例其实不止于饮食业。

　　当今时代发展，科技是主流，煤气公司便将科技融入社会关怀。例如我们研发可以遥距熄火的炉具，在为家居安全增添多一重守护的前提下，既保障长者入厨的自由，亦减轻照顾者的心理压力；又例如，我们推出协助视障人士准确辨识炉头开关的立体贴纸，调节火力从此不再靠估，不仅是为了帮他们如常生活，更是为了鼓励他们活出自信与尊严。

　　餐饮业者、长者、视障人士……无数大大小小的群体叠加，构成了社会大家庭的多彩光谱，他们面对不同挑战，有着不同需求。作为公用事业机构，煤气公司努力的方向，正正是期望透过发挥创意思维，善用科技的力量结合自身所长，尽可能为更多有需要人士提供最适切的支援。

　　农历马年将至，祝大家在新的一年，一马当先、跳出框框、不断进步！

香港中华煤气有限公司
企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监
王佩儿

