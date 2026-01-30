Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 《前程锦绣》50年再见 | 笔泰冲动

笔泰冲动
笔泰冲动
胡慧冲
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　话说上星期小弟快闪东京几日，目的唔系去旅行，亦唔系采访拍摄，而系去欣赏中村雅俊嘅《前程锦绣》50周年电影，兼加插舞台演出环节。好多谢有关单位邀请，安排咗相关门票畀我。电影系令人感动嘅，在场全部观众都系「年轻人」，不过系50年前嘅年轻人，大家都睇到好感动，身边嘅人都睇到流眼泪，包括自己在内。感动位唔系指电影拍得十分好，亦冇大场面又或大制作嘅CG、道具、布景，而系𠮶种情怀，𠮶种集体回忆，令大家回想起那些年一些事、一份情有感而发，自然就感动起来。

　　呢套戏实在难得，除咗因为事隔多年几位主角仍健在，戏里其实都带畀大家好多人生哲理同正能量，真心期望可以喺香港上映，估计同《寻秦记》一样，都会勾起大家集体回忆。至于舞台演出环节，其实亦系一次集体回忆，几位主角喺台上忆述当年一啲拍摄趣事，同好多不为人知嘅事情，又唱出相关歌曲，转眼间就两个半小时，全场都睇到拍晒手掌。亦多得大会安排，畀我有机会去后台见到中村雅俊，大家倾咗一阵计。佢表示上次嚟香港开演唱会好感谢大家嘅热情，佢都好想再来香港一次，希望能参与一啲Fans聚会或演出。其实对我自己嚟讲，已经系真正圆梦，好多谢香港单位帮忙，令我上次有机会做到专访，之后睇香港演唱会亦获安排坐第一行，兼到后台同佢握手合照，但估唔到临尾再有多次圆梦位。

　　老老实实虽然去过日本多次，但从来未试过去睇电影同舞台演出，今次系一个独特嘅回忆。据中村雅俊讲，继50年后，嚟紧希望有55年再见，我哋亦都期望呢一日来临。最紧要大家身体健康，可继续带畀大家正能量！再次多谢有关方面安排，同埋一位日本朋友替我充当翻译，感谢！

胡慧冲

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
胡慧冲 - 非常3D影像馆 | 笔泰冲动
　　还记得数年前在网上视频见到内地有一种好好玩嘅3D馆，唔止3D咁简单，基本上参与嘅人只要企喺一个室内空间，房间上下左右全方位都系由显示屏组合而成，接连播放住一啲虚拟影像，当中有火山爆发、有恐龙追击，亦都有投奔大海等等唔同情景，非常之迫真，当时心谂，如果泰国都有得玩就好！ 　　估唔到今时今日，泰国曼谷与芭堤雅已经有三个地方可以体验类似嘅玩意，而最新开的一间就位于曼谷MBK商场，亦系最抵玩嘅一
2026-01-23 02:00 HKT
笔泰冲动