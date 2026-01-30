胡慧冲 - 《前程锦绣》50年再见 | 笔泰冲动

话说上星期小弟快闪东京几日，目的唔系去旅行，亦唔系采访拍摄，而系去欣赏中村雅俊嘅《前程锦绣》50周年电影，兼加插舞台演出环节。好多谢有关单位邀请，安排咗相关门票畀我。电影系令人感动嘅，在场全部观众都系「年轻人」，不过系50年前嘅年轻人，大家都睇到好感动，身边嘅人都睇到流眼泪，包括自己在内。感动位唔系指电影拍得十分好，亦冇大场面又或大制作嘅CG、道具、布景，而系𠮶种情怀，𠮶种集体回忆，令大家回想起那些年一些事、一份情有感而发，自然就感动起来。



呢套戏实在难得，除咗因为事隔多年几位主角仍健在，戏里其实都带畀大家好多人生哲理同正能量，真心期望可以喺香港上映，估计同《寻秦记》一样，都会勾起大家集体回忆。至于舞台演出环节，其实亦系一次集体回忆，几位主角喺台上忆述当年一啲拍摄趣事，同好多不为人知嘅事情，又唱出相关歌曲，转眼间就两个半小时，全场都睇到拍晒手掌。亦多得大会安排，畀我有机会去后台见到中村雅俊，大家倾咗一阵计。佢表示上次嚟香港开演唱会好感谢大家嘅热情，佢都好想再来香港一次，希望能参与一啲Fans聚会或演出。其实对我自己嚟讲，已经系真正圆梦，好多谢香港单位帮忙，令我上次有机会做到专访，之后睇香港演唱会亦获安排坐第一行，兼到后台同佢握手合照，但估唔到临尾再有多次圆梦位。



老老实实虽然去过日本多次，但从来未试过去睇电影同舞台演出，今次系一个独特嘅回忆。据中村雅俊讲，继50年后，嚟紧希望有55年再见，我哋亦都期望呢一日来临。最紧要大家身体健康，可继续带畀大家正能量！再次多谢有关方面安排，同埋一位日本朋友替我充当翻译，感谢！



胡慧冲