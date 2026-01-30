郭志仁 - 办公室一粒女性钮扣 | 九宫格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
1小時前
生活 专栏
　　上周专栏谈到一个职场常识：人缘越差，丑闻越多，列举几类真人真事，例如滥用公司司机接载情人、开公数宴请心仪女士、深夜带异性回办公室等。之后有商界朋友捕风捉影，追问是否某公司主管。我一概回复，若有雷同，实属普遍。

　　至于「深夜带异性回办公室」一事，其实尚有后续。当晚约9时，那位上司带同一名异性返回鲗鱼涌办公室，以为同事早已收工，未料仍有两三位在加班。上司一脸错愕，旋即把人带入房内。

　　加班同事确实在工作，心照不宣几次眼神交流后，没有像电影般贴门偷听。稍后他们陆续离开，回家途中在公司群组报告。

　　翌日清晨，清洁姐姐打扫时忽然问：「我喺XX间房执到粒钮㖞！有冇同事跌咗？」男主角不在，同事立刻起哄。最讨厌他的那位同事更上前把钮扣收起，逐一询问全办公室，目的是将丑闻宣扬开去。

　　那位同事又刻意对上司秘书笑说：「你老板间房有粒衫钮，似系女装，系咪你㗎？」秘书唯恐被牵连，立即高声澄清。众人亦深知秘书口疏，结果钮扣故事不出两三天传遍公司，连跨部门会议也被拿来讨论。

　　其实两人当晚或许只是喝咖啡饮酒闲谈，钮扣亦未必属于那位女士。不过，当讨厌你的同事足够多，一切也难以洗清。

　　「跌咗嘢落地，唔好咁固执，你越急，佢越会继续消失。」MC $oHo & KidNey－－《跌嘢唔好揾》

郭志仁

