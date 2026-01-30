Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 脆弱浮生 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今日随稿刊登的照片，希望没吓坏读者。

　　在下多年钟情踩跑山单车，后来引致严重膝患。感谢黄淑仪姐姐，带往广州寻获羌族医师治疗成功。朋友得悉，央求偕同求医；在膝部放血过程为他拍下照片；被阻塞流通的血液，缺氧，凝固似猪肝，颜色带黑，甚是惊人！

　　50多岁，以今时今日标准说来，实属壮年，何以出现如此严重亚健康现象？

　　20多岁踏出校门进入职场，日以继夜埋头苦干原本值得庆贺，却不了解身体健康如不善加照顾，犹如一支蜡烛两头烧，瞬间只余灰烬。

　　努力换得回馈，终于交出成绩职级跳升，随之不眠不休交际应酬，本来不烟不酒，为应酬从浅尝跳升至「干杯、干杯」无酒不欢，鲍参翅肚多吃似浮云失却口感味觉。未过40本来运动员身材兼俊美面相渐显变形；浮肿眼袋，双下巴，未至于大肚腩已显松泡泡的虎背熊腰，街上碰到，还需细心再认，才敢打招呼。踏上50，灰白头发渗入⋯⋯真要为他高歌一曲Where Have All The Flowers Gone？

　　还未晋升至搭乘公共交通工具「两蚊鸡」的岁数；当然，以他成功拼搏职场多年，司机接载出入，怎会搭乘公车？难得的起码运动机会，连走一点远路的机会都因而消失。一般人都忽略身体四肢经常性活动的重要，毋须一定进入健身房才算运动；走路散步，经常拉筋，定性打理家居执拾杂物栽花剪草⋯⋯全皆运动！

　　踏上50，血压、血糖、坏胆固醇，三高宿命逃不过！中医、西医，各有优点，如何善用仍需阁下心存改善健康，不断钻研求诊，始知底蕴。

　　朋友看到拍下他「缺氧」，接近黑色的瘀血，几乎晕浪；不可能吧，血液怎会变得如此恐怖？那样子犹似一樽硬净的啫喱，坚挺地面向它的主人无声抗议：多年滥用，终于沦落到这个田地，血液状态反映健康情况，再不反省寻找正途改善，去日苦多浮生脆弱，死于壮年未免太可惜，敬请珍重！

邓达智

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
邓达智 - 重拾炒米饼滋味 | 智智乐GO
　　也已忘记我家哪一年，停止自家制作贺年乡土炒米饼；于在下10岁？11岁？留下印象非常深刻，永难忘记我们家制作炒米饼的香与味，更有制作期间的过程与环境。 　　每年冬至之后，家中便开始忙碌起来；大扫除，整鱼龙（年糕），炸油角煎堆⋯⋯都是后话，备靓米磨粉、制糖、糖腌肥猪肉、炒香花生然后压碎、炒芝麻、储柴用在大灶下烧火烘饼。 　　诸物俱备，联络亲戚女眷来家帮手；住得近的晚上回去次晨再来，住得
2026-01-23 02:00 HKT
智智乐GO