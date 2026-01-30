邓达智 - 脆弱浮生 | 智智乐GO

今日随稿刊登的照片，希望没吓坏读者。



在下多年钟情踩跑山单车，后来引致严重膝患。感谢黄淑仪姐姐，带往广州寻获羌族医师治疗成功。朋友得悉，央求偕同求医；在膝部放血过程为他拍下照片；被阻塞流通的血液，缺氧，凝固似猪肝，颜色带黑，甚是惊人！



50多岁，以今时今日标准说来，实属壮年，何以出现如此严重亚健康现象？



20多岁踏出校门进入职场，日以继夜埋头苦干原本值得庆贺，却不了解身体健康如不善加照顾，犹如一支蜡烛两头烧，瞬间只余灰烬。



努力换得回馈，终于交出成绩职级跳升，随之不眠不休交际应酬，本来不烟不酒，为应酬从浅尝跳升至「干杯、干杯」无酒不欢，鲍参翅肚多吃似浮云失却口感味觉。未过40本来运动员身材兼俊美面相渐显变形；浮肿眼袋，双下巴，未至于大肚腩已显松泡泡的虎背熊腰，街上碰到，还需细心再认，才敢打招呼。踏上50，灰白头发渗入⋯⋯真要为他高歌一曲Where Have All The Flowers Gone？



还未晋升至搭乘公共交通工具「两蚊鸡」的岁数；当然，以他成功拼搏职场多年，司机接载出入，怎会搭乘公车？难得的起码运动机会，连走一点远路的机会都因而消失。一般人都忽略身体四肢经常性活动的重要，毋须一定进入健身房才算运动；走路散步，经常拉筋，定性打理家居执拾杂物栽花剪草⋯⋯全皆运动！



踏上50，血压、血糖、坏胆固醇，三高宿命逃不过！中医、西医，各有优点，如何善用仍需阁下心存改善健康，不断钻研求诊，始知底蕴。



朋友看到拍下他「缺氧」，接近黑色的瘀血，几乎晕浪；不可能吧，血液怎会变得如此恐怖？那样子犹似一樽硬净的啫喱，坚挺地面向它的主人无声抗议：多年滥用，终于沦落到这个田地，血液状态反映健康情况，再不反省寻找正途改善，去日苦多浮生脆弱，死于壮年未免太可惜，敬请珍重！



邓达智