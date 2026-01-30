林靖风 - 熊辉作品《痒》 | 优雅以后

在耳垂附近与后颈的范围，长年承受着湿疹的困扰。日常之中并不会特别感到痕痒，然而当天气较为干燥，或开始流汗的时候，便会出现一种突如其来的痕痒感，在短时间内产生想要把皮肤撕破的冲动，只为了让那一种扰人的痒消失。总是无法坚持每天涂抹药膏，只是在偶尔想起的时候，才随意涂上一点，让它稍微康复。平常所采取的应对方法，反而是以头发去遮盖，在日常里刻意逃避，忽视它的存在。



艺术家熊辉在嘉图现代艺术带来个人展览「显与隐」，其中所创作的全新作品《痒》，选择正面回应这一种对于湿疹的烦恼。他并没有使用惯常的墨水笔，而是以棉签沾上朱砂，在湿濡的宣纸上模拟于红疹上点药膏的动作，以重塑近两年来长时间透过镜子观察皮肤变化的经历，并勾勒出湿疹的痕迹。



卡缪在《反抗者》的导言中写下：「满怀关切不停搔抓的伤口，到最后反而让人愉快。」除了画面上明确的红斑以外，其中还出现了水墨刮痕，如在印证搔抓皮肤时的不安；那些模糊的范围，则如逐渐渗出的血液，虽然很快就会干涸，却仍然在皮肤上留下痕迹，甚至会出现如针刺一般的细微痛感。艺术家这一次全新的尝试，成为了一种赤裸的身体书写。



林靖风