冯应谦 - 旅行中「淋浴四宝」的哲学 | 花样男教授

出差旅行，爱美人士都会带备护肤品和化妆品。至于沐浴露、洗头水和护发素，大家一般都预期酒店会提供。不过，最近的经验发现，即使是四星或五星级酒店，为了节省成本，提供的沐浴和洗头产品实在有点令人失望。大多数只是在浴室放一大瓶补充装，连品牌都不标示。有些更夸张，沐浴露和洗头水合二为一，用后头发干燥得难以打理。若想用到有品牌的产品，大概要入住六星级酒店才有机会。



像我这种追求细节的完美主义者，现在出差都会自备旅行装。不过，市面上的旅行淋浴套装，其实大多也不尽人意。冬天出差，酒店又开暖气，皮肤更加干燥。所以我心目中的「淋浴四宝」，就是沐浴露、洗头水、护发素和润肤乳，缺一不可。可惜大部分套装只有前三样，润肤乳往往要自己另外准备。



其实，用普通洗头水、沐浴露数天，不会马上甩头发，皮肤未必会立即变粗。反而随便使用有香味或带成分刺激的润肤乳，更容易令皮肤敏感。另外，不少旅行套装的份量十分有限。一支小容量的润肤乳，全身涂抹几次就用完。还有，飞行途中气压变化，最容易令产品渗漏，包装细节同样不容忽视。



过去我会自行分装洗头水和沐浴露，每次准备都像在做科学实验。庆幸最近终于找到一套合适又不易渗漏的淋浴产品。出差在外，生活小确幸，就是能够安心洗个舒服的澡，头发与皮肤都保持状态，已经十分满足了。



冯应谦