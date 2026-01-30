KellyChu - 500名「我要赞佢大使」 齐写「福」字挑战创世绩 | Executive日记

星岛新闻集团将于明天举办《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」嘉许礼，活动以「以心传善，笔墨生福，共创世界纪录」为主题，汇集近200位小学校长及约500名来自300间小学的「我要赞佢大使」，共同用书法笔书写「福」字，挑战创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录，展示香港社会的凝聚力及弘扬传统文化的决心。



活动有多位重量级主礼嘉宾，包括教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩，及星岛新闻集团主席蔡加赞，一同见证历史时刻。而学生当日书写的福字，会拼制成大型的「福」，印制成新春挥春，在农历新年前随部分《头条日报》派发，寓意「福」到万家，将祝福转化为具体的社区关怀行动。



9岁网红拍片以英文教广东话「福」



在香港出世，已移居澳洲的9岁男孩Aiden，凭借其出色的口才以英语介绍广东话，在Instagram已吸引逾10万粉丝追踪。适逢农历新年将至，Aiden亦为《我要赞佢》拍片介绍新年传统文化，并亲手书写「福」字挥春向香港市民拜年。



Aiden自小对广东话有浓厚兴趣，在父母支持下创建自己的频道。他的影片从教人讲「多谢」到介绍香港街头小吃「肠粉」，用生动有趣的方式向外国观众传授广东话，致力让更多人认识香港本土文化。



KellyChu



Aiden提早向全港市民拜年，愿新的一年万事如意。