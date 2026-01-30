KellyChu - 500名「我要赞佢大使」 齐写「福」字挑战创世绩 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

500名「我要赞佢大使」 齐写「福」字挑战创世绩

KellyChu
1小時前
星岛新闻集团将于明天举办《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」嘉许礼，活动以「以心传善，笔墨生福，共创世界纪录」为主题，汇集近200位小学校长及约500名来自300间小学的「我要赞佢大使」，共同用书法笔书写「福」字，挑战创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录，展示香港社会的凝聚力及弘扬传统文化的决心。

　　活动有多位重量级主礼嘉宾，包括教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩，及星岛新闻集团主席蔡加赞，一同见证历史时刻。而学生当日书写的福字，会拼制成大型的「福」，印制成新春挥春，在农历新年前随部分《头条日报》派发，寓意「福」到万家，将祝福转化为具体的社区关怀行动。

9岁网红拍片以英文教广东话「福」

　　在香港出世，已移居澳洲的9岁男孩Aiden，凭借其出色的口才以英语介绍广东话，在Instagram已吸引逾10万粉丝追踪。适逢农历新年将至，Aiden亦为《我要赞佢》拍片介绍新年传统文化，并亲手书写「福」字挥春向香港市民拜年。

　　Aiden自小对广东话有浓厚兴趣，在父母支持下创建自己的频道。他的影片从教人讲「多谢」到介绍香港街头小吃「肠粉」，用生动有趣的方式向外国观众传授广东话，致力让更多人认识香港本土文化。

Aiden提早向全港市民拜年，愿新的一年万事如意。
Scan QR Code睇Aiden介绍「福」字喇。
法老猫透扇。
KellyChu - 宠物节开锣联乘故宫馆 盏鬼透扇打造法老猫 | Executive日记
　　「香港宠物节2026」昨天开幕，将一连4日在湾仔会展中心举行。今年展览设有近1000个展位，售卖各式宠物商品，吸引大量宠主带同毛孩一起到场购物。临近农历新年，多个参展商亦特意推出应节商品，例如有财神、元宝宠物头饰，以麻将和传统糖果包装设计嘅猫草玩具，好有创意。 　　今年宠物节亦首度联乘香港故宫文化博物馆，将近期大热嘅「古埃及文明大展」延伸至展览场地，专区不但设有高达2.5米嘅法老猫巨型装
1小時前
Executive日记
《以妳为荣》被视为中奖神曲。
KellyChu - 听《花木兰》配乐助吸运 网民实测成功中头奖 | Executive日记
　　据说四叶草可以带嚟幸运，唔同地方更有自己一套幸运密码，台湾人就相信喺尾牙或抽奖前，反复播放迪士尼动画《花木兰》嘅配乐《以妳为荣》，可以有助吸收运气，于抽奖活动中奖。有网民更分享实测经验，话真系有用，包括抽到头奖、现金、电风扇、iPhone等，事后仲到影片留言区讲番多谢，Kelly畀十个趣！ 　　至于点解《以妳为荣》会变成中奖神曲，系因为国语版中呢首歌有一句歌词系：「老祖宗，保佑我」，网民
1小時前
Executive日记