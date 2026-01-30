KellyChu - 宠物节开锣联乘故宫馆 盏鬼透扇打造法老猫 | Executive日记

「香港宠物节2026」昨天开幕，将一连4日在湾仔会展中心举行。今年展览设有近1000个展位，售卖各式宠物商品，吸引大量宠主带同毛孩一起到场购物。临近农历新年，多个参展商亦特意推出应节商品，例如有财神、元宝宠物头饰，以麻将和传统糖果包装设计嘅猫草玩具，好有创意。



今年宠物节亦首度联乘香港故宫文化博物馆，将近期大热嘅「古埃及文明大展」延伸至展览场地，专区不但设有高达2.5米嘅法老猫巨型装置，并限量发售人气法老猫主题产品。早前抢唔到法老猫周边嘅毛孩家长，记得把握呢个机会喇。



展览集团主席王学谱指，全球宠物行业持续增长，香港目前有超过24万住户饲养宠物，总数超过40万，带动庞大相关消费。随着政府积极推动宠物友善政策及优化检疫措施，业界亦正迎来崭新机遇，展览集团未来将继续推动交流创新，同各界携手建设更共融嘅宠物友善城市。



KellyChu