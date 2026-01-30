Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 会展中庭必食菜式 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　突击位于香港会议展览中心一楼的中菜厅「中庭」，经装修后焕然一新，但仍保留大亮点荷花池特色墙，从人来人往的展览场地抽身来用膳，感觉恬静放空，充充电。

　　话「突击」，因做了不速之客，临时入座，得尝伍宝明师傅设计的巧手菜式。头盘之一「麻辣花胶方鸡」够特别，嫩滑鸡肉切成方块，铺上花胶，加上一片香脆麻辣鸡皮，口感层次味道齐晒。姜葱鲜鲍片，鲍片软稔，姜葱味道调得恰到好处，没抢鲍鱼鲜味；柚子蜜醋鲜淮山，醒胃清味蕾。

　　汤品是「海椰皇螺头炖原只干鲍」，原个椰皇炖汤，打开椰盖，香气飘来，好味到旁边的著名Foodie叶美人连椰青也吃了。荷塘芙蓉蒸玻璃虾球，虾肉新鲜，啖啖肉，蒸蛋白滑口，铺上翠绿波菜汁如荷塘，视觉味蕾双重享受。

　　紫图蜜汁火方，浙江名菜，中庭招牌菜之一，雪白馒头加入紫薯汁变奏成浪漫紫色，制成Chanel的标志性菱格图案，夹香浓云南宣威火腿及即叫即烘的香脆腐皮，抹上本地生蜜糖和桂花，一口咬下，各人大赞！

　　盐焗沙姜脆皮鸡，去骨鸡件，鸡皮薄脆，肉质嫩滑，配秘制葱油、青葱粒及酥脆干葱头，香气浓郁，拌饭佐酒皆宜。浓汤地三鲜浸豆苗，细嫩豆胚上缀以南瓜、白萝卜、紫萝卜切成的小花薄片，靓！不要错过陈香花胶烩岩米，来自尼泊尔的岩米，有「米中黄金」之称，营养丰富，入口脆脆，配软糯花胶，口感特别。

　　甜品二重奏：荷塘见鲤+柑桔手袋酥。翠绿慕丝上有尾鲤鱼，手袋酥型如手袋，精致可爱，梗要打卡。

查小欣

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
必食招牌葱油脆皮鸡啱晒「葱控」。
查小欣 - 《玥派》治疗系中菜茶饮 | 查乜料
　　旺角朗豪坊新开的治疗系中菜茶饮《玥派》，主打中菜×巧手点心×创意茶饮，晚饭可同享匠心小菜、虾饺烧卖和讲究茶饮，才刚开业十多天已成新蒲点，座无虚席。 　　从繁忙的商场踏进《玥派》，入门处朴实的石材Tea Bar，正在炮制糯米熟普洱「碎银子」，云南冻干墨红玫瑰养生茶，手泡纯茶橙桂花乌龙及茶泡拿铁等，茶香迎客，静谧。喜冻茶者，有12小时低温萃取制作的冷泡茶系列「月中有桂」，放在大圆扁玻璃瓶，注
2026-01-23 02:00 HKT
查乜料