查小欣 - 会展中庭必食菜式 | 查乜料

突击位于香港会议展览中心一楼的中菜厅「中庭」，经装修后焕然一新，但仍保留大亮点荷花池特色墙，从人来人往的展览场地抽身来用膳，感觉恬静放空，充充电。



话「突击」，因做了不速之客，临时入座，得尝伍宝明师傅设计的巧手菜式。头盘之一「麻辣花胶方鸡」够特别，嫩滑鸡肉切成方块，铺上花胶，加上一片香脆麻辣鸡皮，口感层次味道齐晒。姜葱鲜鲍片，鲍片软稔，姜葱味道调得恰到好处，没抢鲍鱼鲜味；柚子蜜醋鲜淮山，醒胃清味蕾。



汤品是「海椰皇螺头炖原只干鲍」，原个椰皇炖汤，打开椰盖，香气飘来，好味到旁边的著名Foodie叶美人连椰青也吃了。荷塘芙蓉蒸玻璃虾球，虾肉新鲜，啖啖肉，蒸蛋白滑口，铺上翠绿波菜汁如荷塘，视觉味蕾双重享受。



紫图蜜汁火方，浙江名菜，中庭招牌菜之一，雪白馒头加入紫薯汁变奏成浪漫紫色，制成Chanel的标志性菱格图案，夹香浓云南宣威火腿及即叫即烘的香脆腐皮，抹上本地生蜜糖和桂花，一口咬下，各人大赞！



盐焗沙姜脆皮鸡，去骨鸡件，鸡皮薄脆，肉质嫩滑，配秘制葱油、青葱粒及酥脆干葱头，香气浓郁，拌饭佐酒皆宜。浓汤地三鲜浸豆苗，细嫩豆胚上缀以南瓜、白萝卜、紫萝卜切成的小花薄片，靓！不要错过陈香花胶烩岩米，来自尼泊尔的岩米，有「米中黄金」之称，营养丰富，入口脆脆，配软糯花胶，口感特别。



甜品二重奏：荷塘见鲤+柑桔手袋酥。翠绿慕丝上有尾鲤鱼，手袋酥型如手袋，精致可爱，梗要打卡。



查小欣