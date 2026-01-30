李纯恩 - 油条 | 好好过日子

大数据时代，在网上看过点甚么，再打开手机，同类型的内容便铺天盖地送来。前两天看了一个大陆美食博主的短片，结果同类的节目就不断出现。中国大陆的美食博主如果都扑上来，那也叫一个铺天盖地。



这些自媒体的美食节目有一大部分会介绍全国各地的早点，各地早点五花八门，有你知道的，有你不知道的，热气腾腾，非常热烈。但有一样东西，则不管到哪里，十之八九都会见到，那就是油条。



油条据说起源于南宋，人们痛恨害死岳飞的秦桧，便用面粉做了两根缠在一起象征秦桧和他老婆的面条子，然后放进油锅里炸，起名「油炸鬼」。在杭州话里「鬼」音近似「桧」，油炸鬼就是油炸桧，把秦桧夫妇油炸了泄愤。传说如此，也不必深究，倒是这油条出现之后，大受欢迎，以至流传全国，全国各地，不管口味是南甜还是北咸，是东辣还是西酸，又或者恨不恨秦桧，都喜欢吃油条。上海人的早餐里有所谓的四大金刚：大饼、油条、粢饭和粢饭糕，其中的粢饭团里一定要包裹油条，四大金刚，油条占了一个半



有一个称呼也是大江南北都有的，那就是「老油条」，专门用来送给某一种人，这种人扶不起推不动，又油又腻，还不要脸，像一根泛潮的隔夜油条。但实际上的老油条却又不是这样的，在上海，老油条是翻炸的油条，一根油条翻炸之后，比新鲜油条还脆还香。从前一根油条卖四分钱，老油条要卖五分钱，因为翻炸多用了一次油。那时候吃粢饭团若要求包上一根老油条，身价好像都不同了。吃过老油条，就知道老油条的妙处，若是用某种人相比之，还真要为老油条叫屈。



李纯恩