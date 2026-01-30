Titus - 马到功成 | 表奇立异

今天走过中环石板街，被一片红意迎面包围：灯笼高挂、挥春成行，人流在狭窄通道里推移，节奏都像为迎接新调快了一些。眨眼便差不多到农历新年了，香港人都开始准备衣饰，多以红或金作主调，因为是福气的颜色。但如果换作手表，又系一样吗？



手表，在不同情境下有不同意义。它可以是地位的象征，是个性与品味的延伸；而在节日氛围里，它更像是一份「仪式」的寄托；手表戴在手腕，就像替这一年留下了可见可触的印记。今年是马年，不少品牌已陆续推出生肖表，用工艺语言重新诠释传统符号。若处理得好，它不但是应节装饰，而是一件能佩戴于腕间的微型艺术。



以萧邦（Chopard）为例，品牌将生肖主题融入L.U.C系列中。精髓不是放在甚么手表设计和功能上，而是简单地放在机芯及表面上。雕刻、珐瑯、微绘，这些传统工序都要在几平方厘米的表盘上呈现立体的生命感：线条要利落，画工有层次，珐瑯色彩更经过多次烧制才能达到理想的程度。马的神态尤其考验功力：毛的方向、肌理的起伏及轮廓的张力都要靠工匠以技巧取胜，才能令画面从装饰升华为艺术。



至于雅典表（Ulysse Nardin），态度更具戏剧性。品牌喜欢以立体构图处理生肖题材，让主体成为主角，同时保持指针与结构的秩序。这种设计的难处，在于拿捏造型、可读性与机械运作必须并行不悖。当表盘化身舞台，一切比例都需重新编排，这正是品牌功力的所在。



生肖表背后，其实藏着文化与市场的交集。对品牌来说，这是向华人文化致意，也是对华人客户的一份心意；对收藏家而言，更像是一段个人的时间标记，一个年份，一段记忆，被凝缩在小小的表盘上，成为可以随时间延续的纪念。



