潘雄威 - 水牙线 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　漱口只可以清除口腔里的碎食物，不能彻底清洁牙齿表面的牙菌膜，也不能清理牙缝里残留的食物残渣。但不要小看水的威力，若在高速高压的状态下喷射出来，水柱的清洁效能可以媲美牙线及牙缝刷。

　　水牙线就是这样一个器具，幼幼但高速高压的水柱由导管以脉冲式喷射出来，将牙菌膜及食物残渣都冲走，也可以清除牙肉边以下的细菌。

　　以前的所谓水牙线曾经只是用来清洁金属牙箍及钢线的小众工具，如今已渐渐成为牙科主流清洁器具之一，因为顶级的座枱式水牙线可以喷出每平方吋100磅的水压，每秒喷射20次。这种「压迫和释放」的脉冲不仅能将食物残渣排出，还能产生物理扰动，破坏牙菌膜，清洗牙刷无法触及而隐蔽的地方，包括牙桥及植牙底部和固定式箍牙金属托槽。

　　牙线和牙缝刷依靠手动摩擦来刮除污垢，效用取决于正确的技巧，用错方法会损害牙肉，而水牙线则利用水强劲的冲力，不会直接摩擦牙齿表面，减低对牙脚面的刺激，对清洁隐藏而凹陷的地方比牙线更有效。

　　效能高的水牙线很大部，重量达半公斤，要接驳电源，所以是坐枱式，不便于携带，价格要港币千多元。小型甚至无线设计比较轻巧，也便宜一点，但效能一般。盛水容器容易滋生细菌，要勤于清洁。

　　若你对清洁牙齿十分讲究，又不怕麻烦，可以考虑在护齿三宝上加多一宝：用牙刷清洁牙齿，用牙线和牙缝刷清理牙罅，再用水牙线清理隐藏的地方，就顶呱呱了！

潘雄威

