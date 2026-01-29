Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 潘姊妹新书 | 好好过日子

李纯恩
3小時前
生活 专栏
內容

　　前些日子跟潘迪华姊姊通电话，她说她的新书要出了。昨天门铃一响，新书送来了，名为《微笑背后的啰唆》。

　　潘姊姊喜欢用文字表达情感，我们平时除了互通电话，她如果看了我的文章，或者对社会现象有甚么感想，也会写了信传真给我。在《微笑背后的啰唆》这本散文集里，大部分文章都是她以往替报纸写的专栏文字，另外也有近几年在家中写下的随笔，内容包罗甚广，有她对香港流行音乐发展的见解和意见，也有对自己歌唱事业的回顾，还有她和乐坛老少朋友的交往趣事，甚至还有潘家厨房的上海菜食谱，洋洋洒洒，十分丰富。

　　最令潘姊姊心心念念的，还是她对流行音乐一往情深的关注，从四十年代上海的电影歌曲，到国语歌和粤语歌在香港的发展，她是真正的历史见证人。她记性好，是一部中国近代流行音乐的活字典，对每个阶段的音乐特点都有独特的见解，该赞的赞，该批的批，秉笔直书，每每切中要点。在这里面，也体现了她的艺术价值观，凡事务求尽善尽美，几十年不忘初心，一路坚持。

　　跟潘姊姊聊天总是很愉快，也很痛快，痛快在于对人对事不管看得顺眼看不顺眼，均可畅所欲言，无所顾忌。她的朋友之中有许多年轻人，互相交往全无年龄和时代的隔阂，这是因为潘姊姊今年九十四岁，却一直跟着时代进步，从未脱节。她的新书叫《微笑背后的啰唆》，所谓啰唆，其实都是经过岁月洗炼之后的智慧结晶，由她微笑着娓娓道来。

李纯恩

2026-01-28 02:00 HKT
