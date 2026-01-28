Cally - 新城市广场贺年装置升级宠物友善 新春斥逾千万推动全时段消费 | 商界讲呢啲

新鸿基地产旗下沙田新城市广场喺今年新春斥资1,000万元打造花艺装置，并借此贯穿商场室内及户外空间，打造日夜联动、空间协作嘅贺年互动体验。 ，延长顾客逗留时间，预料带动新春期间人流及生意额录双位数增长。



由即日起至3月3日，3楼中庭嘅花艺装置以「四时之花」为灵感，带嚟「花开结缘．风生水起」新春装置，以象征四季交替嘅多款仿生花打造五大祈缘打卡装置，包括360度全景漫天飞花拍摄专区、超巨型兰花、祈缘风车及心型百花拱门。 今年嘅布置仲增设宠物专属拍照区，全面融入宠物友善元素。



而去年全新开放嘅「NTP Sky Garden」亦带嚟「天空之镜」及互动「水迷宫」两大日间体验，分别带嚟沙田嘅天际线以及由变幻莫测嘅水柱打造嘅互动迷宫；晚上亦继续联乘日本知名光影艺术团队NAKED Inc.呈献春日限定嘅「花之盛宴．光影汇演」，呈现香港洋紫荆与日本樱花邂逅及相融嘅光影景象。连同户外空间「Pets Park宠物同乐园」、「Chill Park」嘅宠物友善设施，令宠物同主人都可以安心到访。



新鸿基地产代理有限公司租务部副总经理许嘉雯表示：「唔少宠物主人都会选择留港与毛孩共度新春，因此喺设计贺年装置时亦将毛孩列为优先考量。加上新城市广场现时有逾30间宠物友善餐厅及商舖，未来将持续优化宠物友善设施，并计划于年底前优化1楼Pets Park宠物同乐园，为商场带来新嘅消费动力。」

