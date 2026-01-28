Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄思敏 - 多肉低碳饮食 适合幼儿吗？ | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
黄思敏
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　1月初美国衞生当局公布最新《美国人饮食指南》，提倡吃真实食物、减少加工食品及添加糖分。当中最受关注的是「反转食物金字塔」，建议多吃红肉、全脂奶和蔬果，减少全谷类比例。不少医学及学术组织对此表示疑虑，也令家长困惑：孩子是否要多吃肉、少吃饭？

　　其实幼儿的营养需要与成人不尽相同。首先，幼儿对蛋白质的需求不高。很多家长以为成长一定要多吃肉，但日常从适量的肉、鱼、蛋、豆腐或奶制品中，已足够满足蛋白质所需。若过量食肉，反而会挤走其他重要营养素的空间。幼儿的主要能量来源，应来自适量脂肪及全谷类，而非单靠肉类。

　　其次是脂肪比例。幼儿的热量需求高，大脑和神经系统发展亦需要脂肪，因此两岁前一般建议饮用全脂奶。不过，随着年龄增长，脂肪在总热量中的比例会逐步下降。如果孩子生长得好、吃得好，两岁后可转用低脂奶，五岁后可选择脱脂奶，避免长期摄入过多饱和脂肪，减低肥胖、高胆固醇及心血管疾病风险。因此，即使「反转金字塔」强调饮全脂奶，家长也不宜无限放大，必须配合孩子的生长及年龄调整。

　　最后，幼儿胃口细、食量有限，重点不是「吃多」，而是吃得营养密度高。与其吃精制淀粉或含糖零食，不如选择蔬果、全谷类及合适份量的奶制品，确保足够纤维、维他命和矿物质。美国当局建议「减少加工食品与添加糖」，其实适合幼儿实践，因为高糖食物及饮品容易影响味觉发展，亦增加蛀牙及肥胖风险。

　　总括而言，幼儿的健康饮食，关键是均衡、多元与适量。家长不宜盲目跟随多肉低碳，应该确保食物比例合适，配合年龄和发展需要，才是真正有利成长的饮食方式。

黄思敏

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
11小時前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
16小時前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
9小時前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
7小時前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
16小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
7小時前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
13小時前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
8小時前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
8小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
黄思敏 - 便秘最新饮食指引 | 营爆生活
　　英国营养师协会于2025年10月发表最新的《成人慢性便秘饮食指引》，整合75个随机对照试验（RCTs），整理出59项科研实证的饮食建议，当中包括服用洋车前子补充剂、特定益生菌菌株、氧化镁补充剂、奇异果、黑麦面包及高矿物质含量的水，去改善便秘。 　　常听到有人问：「甚么水果通便？」现在我们终于有科研实证的答案了——奇异果！该指引回顾相关研究时发现，奇异果的通便效果比洋车前子补充剂更优胜，而
2025-12-10 02:00 HKT
营爆生活