黄思敏 - 多肉低碳饮食 适合幼儿吗？ | 营爆生活

1月初美国衞生当局公布最新《美国人饮食指南》，提倡吃真实食物、减少加工食品及添加糖分。当中最受关注的是「反转食物金字塔」，建议多吃红肉、全脂奶和蔬果，减少全谷类比例。不少医学及学术组织对此表示疑虑，也令家长困惑：孩子是否要多吃肉、少吃饭？



其实幼儿的营养需要与成人不尽相同。首先，幼儿对蛋白质的需求不高。很多家长以为成长一定要多吃肉，但日常从适量的肉、鱼、蛋、豆腐或奶制品中，已足够满足蛋白质所需。若过量食肉，反而会挤走其他重要营养素的空间。幼儿的主要能量来源，应来自适量脂肪及全谷类，而非单靠肉类。



其次是脂肪比例。幼儿的热量需求高，大脑和神经系统发展亦需要脂肪，因此两岁前一般建议饮用全脂奶。不过，随着年龄增长，脂肪在总热量中的比例会逐步下降。如果孩子生长得好、吃得好，两岁后可转用低脂奶，五岁后可选择脱脂奶，避免长期摄入过多饱和脂肪，减低肥胖、高胆固醇及心血管疾病风险。因此，即使「反转金字塔」强调饮全脂奶，家长也不宜无限放大，必须配合孩子的生长及年龄调整。



最后，幼儿胃口细、食量有限，重点不是「吃多」，而是吃得营养密度高。与其吃精制淀粉或含糖零食，不如选择蔬果、全谷类及合适份量的奶制品，确保足够纤维、维他命和矿物质。美国当局建议「减少加工食品与添加糖」，其实适合幼儿实践，因为高糖食物及饮品容易影响味觉发展，亦增加蛀牙及肥胖风险。



总括而言，幼儿的健康饮食，关键是均衡、多元与适量。家长不宜盲目跟随多肉低碳，应该确保食物比例合适，配合年龄和发展需要，才是真正有利成长的饮食方式。



黄思敏