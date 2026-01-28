小董 - 老鼠偷大米 | 轻松养生

许多读者问：「过年了，几时开仓优惠我哋啊？还是你的药材靓，跟外面买到的有很大差别！当然也贵上许多，只是希望每年一次的开仓价能去扫货⋯⋯」我们当然知道开仓低至半价，甚至常把大家需要的崖栢枕、舒肺枕差不多以亏蚀的价钱出售，是出于开心分享！正如我之前说过……开仓不是因为要散货，汤包都是同事们通宵人手执的、补筋骨的经常卖清光，厂家都做唔切；最忐忑的是我要去冷冻仓去挑久存不舍得卖的花胶、海参，在几乎冻死的仓库内，左挑右挑，旧鱼又唔舍得卖、大头数又想留低自己食、厚胶价钱又唔平到⋯⋯



写了这些，是因为小董想告诉大家一件很劳气的事：每年开仓，都会有很多人抱住开心兴奋心情来逛逛，大家有说有笑，跟小董讨教煲汤跷妙，先别说开仓之前伙记们的忙碌，他们在店也落力帮忙解说，虽然辛苦，但这种热闹是我们都很享受的！然而，两年前我们发现开仓后的几个月，市面上有小董独有的货出售（产地只把这些货品全数批发给我），我们团队都傻了眼！合作了20年的供应商不可能出此下策！



我们开始细心留意，仓务哥哥更扮演私家侦探的角色，最后发现了一伙9人，分批、分日来买很多货，然后拿去某些药材店出售，赚取差价！仓务哥哥更自讨腰包把那些货买回来确认，却发现他们打了硫磺，以便保存！可怒也！故此，我想过，从此不再开仓了。辛苦自己，肥了别人！去年便只让大家在网上购物，早阵子「网上情缘」对银发族嚟讲好不实际，直至80岁的珍凤婆婆那天说：「我努力学习上网，终于懂得FB的登入，在等你网上开仓，有机会买几套北芪党参送俾仅存世上的老友记，希望帮帮她们的身体……」



那天之后，我跟同事说：「谁愿意放工后去仓帮手包装，今年花红翻倍！」终于，破纪录于6天内赶起所有货品。小董于刚过去的星期日开了8小时的车，往返内地各省把新鲜货都带回来了！圈养了8年的野生党参亦终于出土，味香清甜不含任何化学成分。唯一的监察只有是：大额交易的由我亲自监察，既不影响大家能买到优惠货品，也不愿给「老鼠偷大米」！



学贯中西的大爱中医师博士

小董