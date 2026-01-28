李纯恩 - 周末消遣 | 好好过日子

周末天气好，早上去铜锣湾避风塘拍点照片，阳光下，停泊的渔船和游艇倒映在波动的水面上，色彩缤纷，构成了一幅幅万花筒似的抽象图案，偶尔有一只白鹭在水面展翅掠过，画面就更加漂亮。



拍了一会照片，沿海傍走到湾仔会展中心，香港游的旅行团已陆续杀到，人声嘈杂，大妈们摆各种娇俏的姿势娇俏地拍照，顿觉气温下降，打了个寒颤，连忙离开。想起有几个朋友正在黄竹坑打匹克球，便上了地铁到金钟，转车再到黄竹坑找到他们。球刚刚打完，一起到附近商场边吃午饭边聊天。



Alex本来是加拿大多伦多的警察，现在退休了，跟太太Winnie一起回香港探亲。多伦多近十年来罪案丛生治安不靖，以前贼人看中汽车会偷，现在则是上门抢。但凡看中哪家有靓车，半夜破门而入强抢车匙，然后把车开走。Alex说最猖獗之时，他一晚要处理三宗入屋抢车案，简直疲于奔命。有许多抢车贼是未成年少年，抓到了只能轻判甚至不判，一个十四五岁的少年犯身上可以揹上好几单案，若无其事。其他罪案也一样，人口大增，警力不足，治安不靖，当差成了极高危行业，幸好老友也退休了。



吃完饭聊完天回家，坐看澳洲网球公开赛。一年一度网坛盛事，球坛精英尽出，都为大满贯奖杯拼命。看球跟看戏一样，球员如演员，有的讨人喜欢有的招人讨厌。费达拿和拿度退休之后，曾经涌现出一批很抢眼的年轻球员，但真正成为接班人的，只有西班牙的艾卡拉斯和意大利的冼拿，不少锋芒毕露的球员没几年就沉了下去，而沉下去的那些又多是不讨人喜欢者，像希腊的西西帕斯和丹麦的鲁内，可见家教和个人行状影响运气，便如费达拿和拿度总是令人乐道，但球打得一点不比他们差并且现在依然排名在世界前五的祖高域每次出场都有那么多人希望他输。如今看网球大赛，最终还是看冼拿和艾卡拉斯，这当然也是偏心。看球就是要偏心，不然就没意思了。



李纯恩