KellyChu - 天籁敦煌乐团八周年音乐会 「如愿」回顾成长声影交织古今 | Executive日记

香港天籁敦煌乐团八周年音乐巡礼「如愿」音乐会，上周五在香港大会堂剧院成功举行，数百名观众齐聚一堂，在跨古今、融中外的声影交织中，感受敦煌与中华意象和当代创作的共振。乐团希望以音乐带领大家走过八年的足迹，见证一路以来的成长，并期盼与各界知音继续同行，携手把共同的理想化为下一个「如愿」。



音乐会三幕旅程分为「敦煌」、「故宫」及「博物馆」，曲目以敦煌壁画及文物为灵感。「如愿」则代表实现将敦煌壁画中的音乐「带回人间」的愿望。音乐会的尾声，乐团特别以《莫高精神》、《谢谢你的时间》温情谢幕，献给「终一生做一事」的敦煌、故宫，以及世界各地博物馆的文化守护者，亦向一路支持乐团的观众、伙伴及各界友人，致以最诚挚的感谢。



香港天籁敦煌乐团由热衷敦煌文化及推广的纪文凤女士于2018年创办。乐团成员包括香港两位年轻作曲家甘圣希和朱启扬，以及八位音乐人。



