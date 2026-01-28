KellyChu - The Standard专访世一酒吧 Bar Leone凝聚上环社区分享快乐 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

The Standard专访世一酒吧 Bar Leone凝聚上环社区分享快乐 | Executive日记

KellyChu
3小時前
位于上环必列者士街嘅Bar Leone，于去年10月荣登2025年「世界50最佳酒吧」冠军宝座，成为史上首间登顶嘅亚洲酒吧，振奋人心。《英文虎报》The Standard专访Bar Leone两位创办人Lorenzo Antinori及Justin Shun Wah，诉说他们如何从开店短短两年便成功跃身至世界舞台，二人致力向大众分享经典鸡尾酒，并打造Bar Leone成为连系社区嘅舒适聚脚点，以「cocktails for the people」为宗旨提供优质餐饮服务。

　　来自意大利首都罗马嘅Antinori是世界知名调酒师，曾在香港四季酒店工作，他与拍档Justin亦相识于此。Bar Leone没有华丽装潢，以暖色为主调，配置木系家具，每晚吸引人们相约聚会，气氛轻松。Antinori指，佢同Justin一起计划开酒吧嘅时候，都好希望可以打造一间能够凝聚人们、服务社区嘅平民酒吧，将罗马人崇尚饮食带来嘅纯粹快乐，分享给大家。二人放弃选址酒吧林立嘅街道，亦只为提供足够宽敞舒适嘅用餐空间给客人。

　　Justin认为，香港仍是全球众多城市中开设酒吧嘅首选目的地之一，不但因为这里汇聚环球美食，同时亦像纽约一样，能够包容来自不同文化背景嘅人，以及在疫情后也持续吸引大量游客来访。

　　Bar Leone成为世一酒吧之后好快便迎来上海店嘅正式开业，随着名气上升，开店前一两小时更排起人龙。Antinori表示，上海店嘅餐单同香港店9成一样，而选择到上海开设分店，原因除了物流上较为方便之外，上海与香港以至整个中国都有着紧密嘅文化连系，且他和Justin都相信，Bar Leone能被当地高度国际化嘅受众所接受。

　　Justin坦言：「我们总是尝试找方法确保所有人都有一个好的原因而来到Bar Leone。」这间世一酒吧嘅食谱和调酒方法亦不私藏，期望每位客人都能将美味带回家，好好享受这份简单嘅快乐。

Bar Leone装潢以暖色为主调。
