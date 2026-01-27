李纯恩 - 徒手登天 | 好好过日子

星期天台北市阳光灿烂，美国著名的攀岩高手艾力克斯霍诺德Alex Honnold这天的新挑战是徒手攀爬台北最高的101大楼，Netflix全程现场直播。



台北101大楼高508米，艾力克斯要在没有任何装备之下，徒手攀爬到最顶端，对他来说是一个极大的挑战，在旁观者眼里，更是匪夷所思的事情。然后旁观者们在现场，更多的在电视机前看着这件匪夷所思的事情发生。



艾力克斯一身轻装，从101大楼马路边的最底层开始，徒手往上攀去。大楼的窗架和玻璃，只要稍为有一点突出之处，对他来说都是着力的支点，只要让他的手指够着，就可以引身而上。他选的路线是大楼边角，攀登的速度非常之快，这座大楼的角位处每隔一段就有一个凸出来的金属装饰龙头，对于由下往上攀爬的人是一个巨大的障碍，但对艾力克斯又似乎不是甚么难处，这个惯于在悬崖峭壁上攀爬的高手真是好像没有甚么可以难得倒他。他保持着速度，在所有观众倒抽凉气的紧张之中，以惊人的臂力和指力，直线往上攀去，最后用了91分钟，登上大楼的尖顶，屹立在上面俯瞰台北市全景，精彩绝伦。



这绝对是向体力和胆量挑战的极限，稍有差池一定粉身碎骨。在艾力克斯攀登101的直播中也穿插了一些他平时训练的片段，可以看到他高强度地锻炼臂力和指力，身体往往只靠双手的八根手指悬挂，一条性命，也就挂在这八根铁钩似的手指上。星期天的上午，就这样盯着看这个美国人徒手攀上台北101顶峰，起初还为这个人提心吊胆，后来渐渐相信他一定成功，因为越来越觉得他不像是人。



李纯恩