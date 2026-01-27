KellyChu - 大家乐一连4日「家餸」 $60叹半斤叉烧半只鸡 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
1小時前
　　小妹收到烧味饭爱好者福音，就系大家乐今天起，将一连4日提供超值「家餸」优惠，半斤叉烧加半只鸡都只系$60！

　　由即日起至星期五，到大家乐买叉烧半斤只需$32，$60仲可以叹到叉烧半斤及五指毛桃鸡半只孖宝组合。只想食鸡嘅朋友，亦可以$49买到足一斤五指毛桃鸡添！

　　记得唔好错过超笋加配优惠，$12就可以加配惹味卤水鸡肾配鸡翼（2只）或红肠，识食嘅你一定识拣！

KellyChu

麻雀设计充满麦当劳及My Melody & Kuromi元素。
KellyChu - 麦当劳联乘My Melody & Kuromi 限量版迷你水晶麻雀开售极速售罄 | Executive日记
　　香港麦当劳与人气爆灯嘅梦幻组合My Melody &amp; Kuromi源源不绝送上一浪接一浪新春惊喜，首度推出「My Melody &amp; Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀」，昨天早上开售即迅速售罄，好受欢迎。 　　箱面不但印有My Melody &amp; Kuromi肖像，内里嘅迷你水晶麻雀设计亦充满麦当劳及My Melody &amp; Kuromi元素，例如沾上茄汁嘅薯条变
1小時前
Executive日记
黄浩明参与10公里赛事。
KellyChu - 经The Henderson等地标 至终点海滨长廊 「恒基×博爱慈善跑」逾5000人绕中环筹款 | Executive日记
由博爱医院主办、恒基地产冠名赞助嘅「恒基x博爱中环海滨慈善跑2026」昨天于中环海滨圆满举行，活动吸引5000名跑手参与，共同为「博爱医院屯门蓝地长者护理及护养安老院舍项目」及「大埔火灾重建及支援项目」筹款，并推广运动健康与伤健共融文化。 　　活动设10公里、3公里及1公里赛事，包括个人赛、企业及团体组、亲子组及轮椅体验组。大会更新设1公里「领袖杯」，邀请政商社及传媒代表参与，共同行善。昨日
2026-01-26 02:00 HKT
Executive日记