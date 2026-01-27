KellyChu - 大家乐一连4日「家餸」 $60叹半斤叉烧半只鸡 | Executive日记
小妹收到烧味饭爱好者福音，就系大家乐今天起，将一连4日提供超值「家餸」优惠，半斤叉烧加半只鸡都只系$60！
由即日起至星期五，到大家乐买叉烧半斤只需$32，$60仲可以叹到叉烧半斤及五指毛桃鸡半只孖宝组合。只想食鸡嘅朋友，亦可以$49买到足一斤五指毛桃鸡添！
记得唔好错过超笋加配优惠，$12就可以加配惹味卤水鸡肾配鸡翼（2只）或红肠，识食嘅你一定识拣！
KellyChu
