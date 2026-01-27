KellyChu - 麦当劳联乘My Melody & Kuromi 限量版迷你水晶麻雀开售极速售罄 | Executive日记
香港麦当劳与人气爆灯嘅梦幻组合My Melody & Kuromi源源不绝送上一浪接一浪新春惊喜，首度推出「My Melody & Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀」，昨天早上开售即迅速售罄，好受欢迎。
箱面不但印有My Melody & Kuromi肖像，内里嘅迷你水晶麻雀设计亦充满麦当劳及My Melody & Kuromi元素，例如沾上茄汁嘅薯条变成玩味十足嘅「索子」；「花牌」则分别印上My Melody配搭薯条、新地、巨无霸及经典纸袋；Kuromi与薯饼、猪柳蛋汉堡、饮品及包装盒一同登场。「一筒」和「万子」更挂上招牌蝴蝶结，同时亦附上精美配件包括骰子及风庄。
