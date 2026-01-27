KellyChu - 走不寻常路 社会大学片场累积经验 甄子丹获岭大颁授荣誉博士 寄语年轻人珍惜校园学习 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
1小時前
岭南大学昨日举行荣誉博士颁授典礼，由岭大校董会主席姚祖辉向6名杰出人士颁授荣誉博士学位，他们分别为商人霍震寰、企业家李宁、香港赛马会主席廖长江、学术领袖汤涛、当代作家王安忆，以及国际功夫巨星甄子丹。其中，甄子丹获颁授荣誉人文学博士学位，他在典礼后接受访问，指自己的阅历大部分于「社会大学」与片场中积累，能获此殊荣深感荣幸，又寄语年轻一代珍惜在校园的学习机会。

自己走「不寻常路」

　　甄子丹表示，今次获岭大颁授荣誉人文学博士学位，对他而言是分外荣幸及感触，同时，让他回想起教育的重要性。他表示，自己走的是「不寻常的路」，只靠在「社会大学」和片场积累的经验，没有正式在大学学习的经历。他认为，「教育不止是一个文凭」，大学提供的专属空间，能让年轻人专注学习、质疑、探讨，以及与志同道合的人共同进步，他希望年轻人珍惜于大学校园学习的经历。

　　问及未来会否花更多时间走进学界，与学生分享经验？甄子丹表示，自己向来乐于分享，在片场常与年轻的电影人交流切磋，分享自己过往的经验和失败例子，帮助他们少走「弯路」。他指，未来若有机会，他乐意与不同人分享，让自己的经验及学问得以传承下去。

　　另一方面，对于如何培育新一代电影人，甄子丹认为，香港的电影从业人员能屈能伸、学习能力强、能吃苦，希望他们维持优势，了解自己长处所在，相信只要有足够的实习及创作机遇，香港能培养出更多电影人才。

KellyChu
 

甄子丹获岭南大学颁授荣誉博士学位。
甄子丹获岭南大学颁授荣誉博士学位。
