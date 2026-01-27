曾安业 - 当电视成为桥梁 | 安业兴邦

当翻新亮滑的木门被缓缓推开，斑驳的墙粉不再飘落，取而代之的是透过明亮落地窗洒进的暖阳，照映在三张交织着泪水与笑容的脸庞上。在日本高知县的半世纪深山老屋内，「中越家」长姊善美那双颤抖的手，抚摸着的不仅是新墙，更是那份近乎神迹的救赎。



以上是HOY TV王牌外购节目《空间改造王》第39至41集「苦命三姊弟」的感人故事内容。



67岁的中越善美与二弟稔和三妹节子童年坎坷，父母离异后相继而去，幸得姨母姨丈收养，这间深山老屋才成了他们遮风挡雨的唯一依靠，承载着一生最重也最暖的记忆。然而，随着时间过去，这间山间民居早已破败不堪，不仅霉烂老旧，木地板更有崩塌的危机。



三姊弟早已各自搬离老屋，但很想将它保留下来，面对无法负担的沉重维修费，善美孤注一掷，写信给电视台节目求助，结果奇迹出现。



在节目的详细纪录下，我们看见了设计师如何挑战空间极限。原本犹如旧仓库的老屋顿变成干净利落的新居，主室打了坚实底座、簷廊装上坚固新窗、门梁墙柜擦亮如新，还利用废校小学家政室厨房枱打造出开放式厨房，用附近竹枝编织出通风透爽间隔木舞，用屋外杉树树干精心巧制出一张供三姊弟共聚一堂的茗茶桌子。树干每一圈年轮正代表着三人兜兜转转几十年后，又回家了。



当完工入伙的那一刻，镜头捕捉到了最真实的情感爆发。善美摸着水龙头涌出的自来水，眼泪夺眶而出：「终于有水了！这间屋已十年没有自来水！」弟弟稔凝望着柜子上的三姊弟童年屋前合照，一边抹着泪痕一边说：「感谢大家，感谢！」



对于三姊弟而言，电视台提供的不仅是水泥与装潢，而是一个让亲情血脉重新结连的机会，是一份由公共媒体提供的温暖与希望。



为民传递希望 赋予能量



在过去，电视是单向的资讯灌输，是茶余晚饭后的消遣。但在今时今日，像《空间改造王》这样的节目，赋予了电视台全新的社会契合度。它证明了电视节目可以成为民间求助的窗口，透过资源的整合与传播的力量，解决民众现实生活中的实质困难。它不再只是在演示生活，更是在成就生活。



事实再次证明，电视台投入的专业团队、长时间的追踪拍摄，以及对社会边缘群体的细腻观察，构筑了一种深沉的叙事力量、一座连结社会各界、伸出援手的桥梁，这股凝聚力是碎片化的手机讯息难以取代的。



诚意推荐各位观众，找一个安静的晚上，重温这三集节目。中越三姊弟的故事告诉我们，在这座城市的暗角，或许还有像他们一样在困顿中挣扎的人。而电视，这扇通向千家万户的窗口，依然能为绝望者传递希望，为无力者赋予能量。



曾安业