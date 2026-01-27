Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业 - 当电视成为桥梁 | 安业兴邦

安业兴邦
安业兴邦
曾安业
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

当翻新亮滑的木门被缓缓推开，斑驳的墙粉不再飘落，取而代之的是透过明亮落地窗洒进的暖阳，照映在三张交织着泪水与笑容的脸庞上。在日本高知县的半世纪深山老屋内，「中越家」长姊善美那双颤抖的手，抚摸着的不仅是新墙，更是那份近乎神迹的救赎。

　　以上是HOY TV王牌外购节目《空间改造王》第39至41集「苦命三姊弟」的感人故事内容。

　　67岁的中越善美与二弟稔和三妹节子童年坎坷，父母离异后相继而去，幸得姨母姨丈收养，这间深山老屋才成了他们遮风挡雨的唯一依靠，承载着一生最重也最暖的记忆。然而，随着时间过去，这间山间民居早已破败不堪，不仅霉烂老旧，木地板更有崩塌的危机。

　　三姊弟早已各自搬离老屋，但很想将它保留下来，面对无法负担的沉重维修费，善美孤注一掷，写信给电视台节目求助，结果奇迹出现。

　　在节目的详细纪录下，我们看见了设计师如何挑战空间极限。原本犹如旧仓库的老屋顿变成干净利落的新居，主室打了坚实底座、簷廊装上坚固新窗、门梁墙柜擦亮如新，还利用废校小学家政室厨房枱打造出开放式厨房，用附近竹枝编织出通风透爽间隔木舞，用屋外杉树树干精心巧制出一张供三姊弟共聚一堂的茗茶桌子。树干每一圈年轮正代表着三人兜兜转转几十年后，又回家了。

　　当完工入伙的那一刻，镜头捕捉到了最真实的情感爆发。善美摸着水龙头涌出的自来水，眼泪夺眶而出：「终于有水了！这间屋已十年没有自来水！」弟弟稔凝望着柜子上的三姊弟童年屋前合照，一边抹着泪痕一边说：「感谢大家，感谢！」

　　对于三姊弟而言，电视台提供的不仅是水泥与装潢，而是一个让亲情血脉重新结连的机会，是一份由公共媒体提供的温暖与希望。

为民传递希望 赋予能量

　　在过去，电视是单向的资讯灌输，是茶余晚饭后的消遣。但在今时今日，像《空间改造王》这样的节目，赋予了电视台全新的社会契合度。它证明了电视节目可以成为民间求助的窗口，透过资源的整合与传播的力量，解决民众现实生活中的实质困难。它不再只是在演示生活，更是在成就生活。

　　事实再次证明，电视台投入的专业团队、长时间的追踪拍摄，以及对社会边缘群体的细腻观察，构筑了一种深沉的叙事力量、一座连结社会各界、伸出援手的桥梁，这股凝聚力是碎片化的手机讯息难以取代的。

　　诚意推荐各位观众，找一个安静的晚上，重温这三集节目。中越三姊弟的故事告诉我们，在这座城市的暗角，或许还有像他们一样在困顿中挣扎的人。而电视，这扇通向千家万户的窗口，依然能为绝望者传递希望，为无力者赋予能量。

曾安业

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
17小時前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
11小時前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
11小時前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
8小時前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
3小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
15小時前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
更多文章
曾安业 - 成年人的阅读难题 | 安业兴邦
在刚过去的长假期，听到有家长对假期功课颇有微言，原来老师要求学生在假期内交出六份阅读报告。相信曾在港求学的读者，都对阅读报告不会感到陌生。学生时代，老师往往会预先准备书单，让同学从中择其一二撰写报告。那些书多是文学经典，内容正面、故事性强，而老师的初心，是在于提升阅读能力、训练思考方式，承载着清晰的教育理想。 　　毕业之后，没有人再替你编排指定读物。有人把阅读暂时搁置，生活被工作与家庭占据；
2026-01-20 02:00 HKT
安业兴邦