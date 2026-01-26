李丞责 - 打扫吉日 | 李丞责博士玄学信箱

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

问：李博士你好，我知道年廿八需要大扫除，但那天刚好不在香港，请问还有甚么日子合适？另外，请问新年的流年风水物品应该在甚么时候更换最好？谢谢解答！

　　大扫除不只是单纯的体力劳动，更是一场重要的年度开运仪式。俗话说「年廿八，洗邋遢」，主要是提醒人们要在新年前夕完成清洁。但在玄学角度，大扫除更应重视「吉日」与「吉时」的配合。若能选对日子，便能收趋吉避凶之效；反之，在坏日进行大规模翻动，反而容易影响健康，甚至引发负面情绪。

　　从玄学观点看，扫除会产生一股强大的「动应」之力。透过彻底改变环境的整洁度，能借此能量的流动，将整年积聚在屋内的沉滞「宅气」重组，为新一年的吉气腾出空间。

　　打扫吉日可参考以下：新历一月二十八日，忌属猴、虎人士；一月二十九日，忌属鸡、兔人士；一月三十日，忌属狗、龙人士；一月三十一日，忌属猪、蛇人士；二月一日，忌属鼠、马人士；二月三日，则忌属虎、猴人士。

　　需特别注意，若该日与你的生肖相冲，便不宜参与打扫，否则在劳动过程中容易造成损伤或意外。除了择日，配合「吉时」同样重要，以上日子宜扫除的吉时，请读者参阅丞责最新出版的马年运程书《相马伯乐》。

　　至于流年风水物品的更换，一般选在立春（2月4日）前后的节气交替之时最合适。此时只需找一个不与自身生肖相冲的吉日，将旧物品撤除并更换新阵即可。建议读者参考《相马伯乐》书末的「马年好运小通胜」章节，内里详列每日吉凶宜忌。

　　至于摆放流年风水阵，同样要配合方位，在运程书中我已详列各方位的催旺与化解之道，配合吉日吉时布置，更能为家宅招财纳福。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
