KellyChu - 周大福联迪士尼推金卡盲盒 尖沙咀店首天开售打蛇饼 | Executive日记

KellyChu
2小時前
　　周大福珠宝联乘迪士尼推出全新周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，将多个香港地标化身为即影即有风格嘅精致收藏金卡，为迪士尼粉丝与收藏爱好者带嚟全新珍藏精品。系列上周六于周大福尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售，未开门已吸引大批顾客排队抢购，经典角色与盲盒玩具撞出火花，魅力十足。

　　是次「Mickey and Friends」金卡盲盒系列共有8个款式，每张金卡都系以999.9黄金精制，重0.1克，售480元。不同款式上系米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻，游走香港名胜拍照打卡嘅靓靓照片，例如米奇喺电车前有型摆pose打卡；米妮以城市游人造型亮相，带领大家欣赏维港景色；唐老鸭用鬼马表情登场，于霓虹招牌下影相留念（下图）。 

　　随盒更附送精美相机仔小摆件，可作展示、收藏或随身小饰物。系列将玩味与珍藏感完美融合，势令粉丝爱不释手。

黄浩明参与10公里赛事。
KellyChu - 经The Henderson等地标 至终点海滨长廊 「恒基×博爱慈善跑」逾5000人绕中环筹款 | Executive日记
由博爱医院主办、恒基地产冠名赞助嘅「恒基x博爱中环海滨慈善跑2026」昨天于中环海滨圆满举行，活动吸引5000名跑手参与，共同为「博爱医院屯门蓝地长者护理及护养安老院舍项目」及「大埔火灾重建及支援项目」筹款，并推广运动健康与伤健共融文化。 　　活动设10公里、3公里及1公里赛事，包括个人赛、企业及团体组、亲子组及轮椅体验组。大会更新设1公里「领袖杯」，邀请政商社及传媒代表参与，共同行善。昨日
2小時前
Executive日记
系列是以香港名胜为主题嘅即影即有金卡相纸。
KellyChu - 8款设计打卡香港名胜 尖沙咀店今起发售 周大福伙迪士尼 打造「即影即有」金卡盲盒 | Executive日记
　　近年盲盒玩具成为潮流，周大福珠宝亦把握市场商机，继11月联乘迪士尼推出「Duffy与好友」盲盒IP系列引发热烈回响后，再与迪士尼合作打造经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，今天起于尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售。 　　「Mickey and Friends」金卡盲盒系列以999.9黄金精制，设计灵感来自即影即有相纸，以米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高
2026-01-24 02:00 HKT
Executive日记