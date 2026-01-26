KellyChu - 周大福联迪士尼推金卡盲盒 尖沙咀店首天开售打蛇饼 | Executive日记

周大福珠宝联乘迪士尼推出全新周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，将多个香港地标化身为即影即有风格嘅精致收藏金卡，为迪士尼粉丝与收藏爱好者带嚟全新珍藏精品。系列上周六于周大福尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售，未开门已吸引大批顾客排队抢购，经典角色与盲盒玩具撞出火花，魅力十足。



是次「Mickey and Friends」金卡盲盒系列共有8个款式，每张金卡都系以999.9黄金精制，重0.1克，售480元。不同款式上系米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻，游走香港名胜拍照打卡嘅靓靓照片，例如米奇喺电车前有型摆pose打卡；米妮以城市游人造型亮相，带领大家欣赏维港景色；唐老鸭用鬼马表情登场，于霓虹招牌下影相留念（下图）。



随盒更附送精美相机仔小摆件，可作展示、收藏或随身小饰物。系列将玩味与珍藏感完美融合，势令粉丝爱不释手。



KellyChu

